Semusa orienta população sobre cuidados preventivos 

Por Jhon Silva

Publicada em 19/09/2026 às 10h33

As altas temperaturas, a baixa umidade do ar e o aumento dos focos de queimadas são características do período de estiagem que exigem alguns cuidados a mais com a saúde. Em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta a população sobre medidas simples que podem ajudar a reduzir os impactos desse período.

Entre os problemas que podem surgir ou se agravar estão crises de asma, bronquite e outras doenças respiratórias, além de complicações cardiovasculares. Crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores que atuam diretamente em áreas atingidas por queimadas estão entre os grupos que precisam de maior atenção.

CUIDADOS

Uma das principais recomendações é manter uma boa hidratação ao longo do dia. Nos momentos em que houver alteração na qualidade do ar, a orientação é manter portas e janelas fechadas, evitar exercícios físicos ao ar livre e, caso seja necessária exposição em áreas afetadas, utilizar máscaras N95, PFF2 ou P100.

Também é recomendado evitar o consumo de alimentos que tenham entrado em contato com cinzas ou partículas provenientes de queimadas.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, chama atenção para os cuidados preventivos. “O período de estiagem exige atenção maior, principalmente com crianças, idosos e pessoas que já convivem com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Hidratação, prevenção e atenção aos sintomas são cuidados importantes para atravessar esse período com mais segurança”.

REDE DE SAÚDE

Para o prefeito Léo Moraes, a orientação à população deve caminhar junto com a preparação dos serviços municipais de saúde. “Estamos em um período do ano que naturalmente exige mais cuidados. A rede de saúde precisa estar preparada, mas a informação também ajuda muito na prevenção. São orientações simples que podem fazer diferença, principalmente para quem faz parte dos grupos mais vulneráveis”.

Caso apresente sintomas respiratórios ou cardiovasculares, especialmente após exposição a áreas atingidas por queimadas, a orientação é procurar atendimento de saúde.

A Semusa também lembra que queimadas urbanas são consideradas crime ambiental e estão sujeitas à multa, que pode variar de 1 a 100 mil Unidades Padrão Fiscal (UPF), conforme o dano causado. Atualmente, cada UPF corresponde a R$ 103,67.