Encontro em Cacoal reunirá mulheres rurais para fortalecer protagonismo feminino no campo

Por SEBRAE-RO

Publicada em 19/09/2026 às 09h44

No dia 24 de setembro, Cacoal será palco do Encontro Especial Mulheres que Plantam o Futuro: Raízes que ficam, iniciativa realizada pelo Sebrae em Rondônia e pela Emater, com apoio do Sicoob Credip. O evento acontecerá das 9h às 14h, no Catuaí Hotel, e deve reunir cerca de 200 produtoras rurais de Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão d'Oeste, São Felipe d'Oeste e Primavera de Rondônia.

Mulheres que plantam o futuro

A programação foi desenvolvida para fortalecer o protagonismo feminino no meio rural, oferecendo conhecimento prático, reflexões estratégicas e oportunidades de troca de experiências. A iniciativa busca contribuir para a autonomia econômica das mulheres do campo, ampliar o acesso à informação sobre políticas públicas e crédito rural e incentivar o empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

Entre os destaques do encontro está a palestra Êxodo Rural e Sucessão Familiar, que abordará desafios e estratégias para a permanência das novas gerações no campo. Também será realizada a palestra crescer com o Pronaf Mulher, promovida pelo Sicoob Credip, com foco nas oportunidades de acesso ao crédito para produtoras rurais. A programação inclui ainda um talk show com mulheres rurais empreendedoras, que compartilharão experiências, desafios e histórias de sucesso em suas atividades produtivas.

Além dos temas técnicos, o evento também promoverá discussões voltadas ao desenvolvimento socioemocional das participantes, abordando assuntos como autoestima, liderança feminina e valorização do papel da mulher na produção rural e no desenvolvimento das comunidades.

Fortalecimento de redes e novas oportunidades

O Encontro Especial Mulheres que Plantam o Futuro: Raízes que ficam é realizado pelo Sebrae e pela Emater, com apoio do Sicoob Credip. A iniciativa reúne esforços das instituições para promover ações voltadas ao fortalecimento da mulher rural, estimulando o empreendedorismo, a troca de conhecimentos e a criação de novas oportunidades no campo.

A expectativa dos organizadores é que o encontro fortaleça redes de relacionamento, incentive a sucessão familiar nas propriedades rurais e contribua para ampliar a participação das mulheres no desenvolvimento econômico e social da região. Ao reunir conhecimento, experiências e inspiração, o evento busca valorizar o papel das produtoras rurais como agentes de transformação em suas famílias, comunidades e negócios.