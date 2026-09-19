Homem é preso transportando motocicleta furtada na BR-429

Por NewsRondônia

Publicada em 19/09/2026 às 09h15

Um homem foi preso na manhã da última sexta-feira após ser abordado transportando uma motocicleta com registro de furto ou roubo na carroceria de uma caminhonete, na rodovia BR-429, nas proximidades da Linha 33, na zona rural de Costa Marques, no estado de Rondônia. De acordo com as informações registradas na ocorrência policial, uma equipe realizava patrulhamento preventivo no trecho situado entre os distritos de São Domingos do Guaporé e o município de Costa Marques quando avistou uma caminhonete Ford Ranger branca transportando uma motocicleta modelo Honda Biz branca deitada na carroceria.

A forma inadequada de transporte chamou a atenção imediata dos policiais durante a ronda. Durante a abordagem e a realização de consultas nos sistemas oficiais, foi constatado que a motocicleta, ano e modelo dois mil e vinte e cinco, possuía restrição ativa por crime de furto ou roubo. Questionado pelas autoridades a respeito da origem do veículo, o condutor alegou que havia comprado a moto na cidade de Rolim de Moura pelo valor de quatro mil reais, pagos em espécie, afirmando ainda que o bem teria sido adquirido de um indivíduo conhecido apenas por um apelido.

Ainda durante a fiscalização, conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria tentado danificar um aparelho celular que estava em sua posse, mas o telefone foi preservado e apreendido para posterior análise técnica. Na carroceria da caminhonete também foram localizados diversos objetos, incluindo uma bateria, cabos para carga, carregadores, uma bateria portátil, um macaco hidráulico, peças de vestuário e um taco de sinuca. Diante da constatação da receptação e demais circunstâncias, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os veículos e materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia de Costa Marques.