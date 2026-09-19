Zilu assume namoro com empresário ainda “casado”

Por IG

Publicada em 19/09/2026 às 10h12

Zilu Camargo, de 68 anos, assumiu um novo relacionamento com o empresário Emerson Luiz Paris. Os dois publicaram uma foto juntos nas redes sociais na quinta-feira (18), tornando o romance público.

A novidade, porém, veio acompanhada de uma situação envolvendo o estado civil do empresário. Segundo Alessandra Paris, ex-mulher de Emerson, os dois continuam casados oficialmente.

Emerson é brasileiro e mora em Orlando, nos Estados Unidos, assim como Zilu. Foi na cidade da Flórida que eles se conheceram, há cerca de cinco meses. Antes de começar o relacionamento com a ex-mulher de Zezé Di Camargo, o empresário foi casado com Alessandra por 21 anos. Eles têm cinco filhos e dois netos.

A situação foi revelada pela própria Alessandra ao jornalista Matheus Baldi, do Fofocalizando. Ela contou que Emerson deixou a casa do casal em 27 de março, mas os dois ainda não oficializaram o divórcio.

"Ele saiu de casa, mas não estamos divorciados. Eu também não estava sabendo de nada de relacionamento", afirmou.

Alessandra também disse ter sido pega de surpresa tanto pela separação quanto pelo novo namoro. Segundo ela, existe a suspeita de que Zilu e Emerson já se conhecessem antes de ele deixar a residência do casal.

"Eu acredito que Zilu e Emerson já se conheciam antes de ela deixar a residência", declarou.

A afirmação, no entanto, é uma suspeita feita pela ex-mulher do empresário e não há confirmação pública de que os dois tenham iniciado algum tipo de relação antes da separação.

A cronologia mencionada por Alessandra também levantou questionamentos. De acordo com o relato, Emerson saiu de casa em 27 de março, enquanto Zilu teria apontado abril como o início do namoro. Ainda segundo ela, em maio o empresário chegou a enviar flores para a ex-mulher.

Até o momento, Zilu Camargo e Emerson Luiz Paris não se manifestaram publicamente sobre as declarações de Alessandra.