Samuel Costa apresenta propostas para enfrentar gargalos de Rondônia como Governador no Pah Pow Cast

Por Assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 09h50

Durante a conversa, Costa apresentou propostas para enfrentar os principais gargalos de Rondônia nas áreas de saúde, saúde mental, segurança, educação e infraestrutura, defendendo mudanças na gestão pública e a valorização dos servidores estaduais.

Assista a entrevista completa: https://youtu.be/lyG81djUfEg

Na saúde, o candidato afirmou que pretende valorizar o servidor público estatutário e realizar concursos públicos para enfrentar o déficit de profissionais.

Costa também apresentou a proposta de entregar, em quatro anos, uma nova estrutura hospitalar para substituir o atual João Paulo II, aproveitando uma estrutura já existente da Polícia Rodoviária Federal, localizada a pouco mais de um quilômetro do hospital.

A proposta prevê a ampliação da oferta de leitos clínicos, enfermagem, centro cirúrgico e UTI, além da presença de médicos especialistas e da descentralização dos serviços de saúde para outras regiões do estado.

Saúde mental também é prioridade

Outro ponto destacado por Samuel Costa foi a necessidade de ampliar as políticas de saúde mental em parceria com os municípios, fortalecendo a rede de atendimento para pessoas que enfrentam depressão, ansiedade e outros transtornos mentais e psicológicos.

Para Costa, é necessário tratar a saúde mental como uma prioridade de saúde pública e ampliar o acesso da população ao atendimento especializado, especialmente nos municípios do interior.

“A depressão, a ansiedade e os demais transtornos mentais e psicológicos são uma pandemia silenciosa que precisa ser enfrentada com políticas públicas e cuidado com as pessoas”, destacou.

Ao falar sobre a transformação da saúde pública em Rondônia, Costa afirmou: “Vamos fazer em quatro anos aquilo que não foi feito em 40 anos.”

Ao longo do programa, o candidato também detalhou propostas para a segurança pública, educação e infraestrutura, reforçando a defesa de uma gestão voltada à melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população dos 52 municípios de Rondônia.