Por Juliana Martins

Publicada em 20/09/2026 às 10h40

Na última quarta-feira (16), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, candidato à reeleição, participou de mais uma grande reunião de campanha, desta vez em Itapuã do Oeste. O encontro aconteceu na casa do prefeito Nei Martins e contou com a presença das vereadoras Mineia Villar e Vânia Alves, além de lideranças, amigos, parceiros, apoiadores e moradores que lotaram o espaço.

Durante a reunião, Nei Martins e as vereadoras fizeram questão de destacar a parceria construída com o parlamentar ao longo dos últimos anos. Ao falarem sobre os resultados dessa união, ressaltaram que existe uma Itapuã do Oeste antes e outra depois da atuação de Laerte Gomes, diante das inúmeras ações que chegaram ao município por meio de seu trabalho.

Laerte já destinou cerca de R$ 10 milhões para atender diferentes setores de Itapuã do Oeste. Os investimentos contemplam a educação especial, por meio da APAE, o setor produtivo e a infraestrutura urbana e rural, incluindo obras de microrrevestimento em ruas da cidade, recuperação de estradas vicinais e sinalização.

No campo, o trabalho também chegou por meio da aquisição de implementos agrícolas, como trator e colheitadeira, fortalecendo as associações e auxiliando diretamente os produtores. Na área social, foram adquiridas 250 cestas básicas, além de outras ações já encaminhadas e que deverão ser executadas até o final do ano.

Um trabalho que alcança todo o estado

Durante o encontro, Laerte apresentou algumas das principais ações desenvolvidas ao longo de seus mandatos e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pelos municípios de Rondônia.

O parlamentar destacou investimentos em infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além de ações voltadas ao esporte, cultura, projetos sociais e apoio às APAEs e outras entidades que prestam importantes serviços à população.

Na saúde, Laerte lembrou investimentos que contribuíram para ampliar os atendimentos de alta complexidade no interior do estado, a implantação de UTIs neonatais e o trabalho desenvolvido junto ao Hospital de Amor, inclusive com recursos destinados à modernização tecnológica e à estrutura voltada para a realização de cirurgias robóticas.

Parceiro do setor produtivo, o deputado também reforçou a importância do apoio às associações rurais, com a aquisição de máquinas e implementos agrícolas que ajudam quem trabalha no campo, fortalecem a agricultura familiar, aumentam a capacidade de produção e contribuem para movimentar a economia dos municípios.

Laerte destacou ainda que seu trabalho municipalista tem como princípio ouvir as necessidades de cada região e buscar soluções que efetivamente cheguem à população, seja por meio de uma estrada recuperada, de equipamentos para uma associação, de melhorias na saúde ou do fortalecimento de entidades sociais.

Ao final, o deputado agradeceu especialmente ao prefeito Nei Martins e às vereadoras Mineia Villar e Vânia Alves pela parceria, além de todas as pessoas que compareceram à reunião.

“Chegar a Itapuã do Oeste e encontrar uma casa cheia é motivo de muita alegria e gratidão. Temos uma história de trabalho neste município, mas ainda há muito a fazer. Quero continuar contando com essa parceria e com a confiança da população para seguirmos levando ações e resultados para Itapuã e para toda Rondônia”, destacou Laerte Gomes.

A reunião marcou mais uma etapa da caminhada de Laerte Gomes, 55.123, que segue percorrendo Rondônia, prestando contas do trabalho realizado e apresentando os compromissos que pretende levar adiante na Assembleia Legislativa.