Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambiente

Por Jhon Silva

Publicada em 26/09/2026 às 11h12

Por trás de cada intervenção para organizar o fluxo de veículos, orientar um motorista, auxiliar um pedestre ou garantir mais segurança durante uma ocorrência, existe o trabalho de profissionais que acompanham diariamente a movimentação das ruas de Porto Velho.

Durante essa semana, 23 de setembro, foi celebrado em todo o país o Dia do Agente de Trânsito, a data também chama atenção para uma profissão diretamente ligada à segurança e ao funcionamento da cidade.

Em Porto Velho, os agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) estão presentes em diferentes situações do cotidiano. O trabalho passa pela fiscalização, mas também envolve orientação aos condutores e pedestres, organização do fluxo, acompanhamento de interdições, apoio em eventos e atuação diante de situações que exigem mudanças temporárias na circulação.

NAS RUAS TODOS OS DIAS

Com uma cidade em constante movimento, o trabalho exige atenção e capacidade de tomar decisões diante das diferentes situações encontradas nas vias. Em horários de maior fluxo, eventos ou alterações no trânsito, a presença desses profissionais contribui para orientar a população e reduzir conflitos na circulação.

Contato direto com os usuários das vias permite aos agentes orientar e prevenir situações de risco no trânsito

O contato direto com motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres também coloca o agente em uma posição importante no trabalho de educação para o trânsito. Muitas vezes, uma orientação feita na rua ajuda a corrigir uma conduta antes que ela resulte em uma situação de risco.

Para o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, a data é uma oportunidade de reconhecer quem trabalha diariamente nas ruas da capital. “O agente de trânsito está perto da população todos os dias, orientando, organizando a circulação e trabalhando para prevenir situações de risco. É um profissional fundamental para que tenhamos um trânsito mais seguro e organizado”.

MAIS QUE FISCALIZAÇÃO

A atuação dos agentes também está presente em ações educativas e preventivas. Esse trabalho ajuda a lembrar que um trânsito mais seguro depende não apenas da estrutura das vias ou da fiscalização, mas também das escolhas feitas diariamente por quem compartilha esses espaços.

Respeitar a sinalização, reduzir a velocidade, dar preferência ao pedestre e manter uma convivência responsável são atitudes que contribuem para o mesmo objetivo buscado pelos profissionais durante o trabalho nas ruas, preservar vidas.

Para o prefeito Léo Moraes, reconhecer os agentes é também valorizar um serviço que acompanha de perto a rotina da cidade. “Temos que agradecer aos nossos agentes de trânsito pelo trabalho realizado diariamente em Porto Velho. São profissionais que enfrentam sol e chuva, estão nas ruas orientando a população e ajudando a cuidar da segurança de todos. Nosso reconhecimento a cada agente que dedica seu trabalho à nossa cidade”.