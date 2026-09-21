Debate na SICTV; Hildon o personagem da semana; Disputa pelas duas vagas ao Senado

Por Sérgio Pires

Publicada em 21/09/2026 às 08h40

CONFRONTO PARA A HISTÓRIA: DEBATE DECISIVO DO PRIMEIRO TURNO AO GOVERNO É NESTA SEGUNDA, NA SICTV

O grande debate antes do primeiro turno da eleição para o Governo, neste ano, acontece nesta segunda-feira, promovido pela SICTV, emissora hoje assistida por 90 por cento da população rondoniense na TV aberta, mas também com transmissão pelo Youtube e pelas parabólicas digitais, via satélite, na Banda K.U, no sistema SAT HD Regional, Canal 7.

Todos os seis candidatos na disputa (Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa) já confirmaram suas presenças. Haverá confrontos, perguntas entre candidatos, perguntas do público e outras atrações.

Programado para duas horas, a partir das 2oh15, com transmissão ao vivo, o grande e decisivo Debate da SICTV/Rondônia terá como mediador o conhecido jornalista e apresentador Cícero Moura.

Os confrontos na SICTV, há vários anos uma atração imperdível entre os grandes eventos das disputas eleitorais no Estado e na Capital, realmente têm sido vitais para que o eleitor indeciso escolha seu candidato ou mesmo para quem já escolheu, para eventualmente mudar do que já havia decidido.

Estão na história embates entre Hildon Chaves e Williames Pimentel, na disputa pela Prefeitura; de Vinicius Miguel e Maurão de Oliveira, na eleição de 2018; de Marcos Rogério e Marcos Rocha, na última eleição estadual e de Euma Tourinho e Mariana Carvalho, na corrida pela Prefeitura de Porto Velho há dois anos.

Um deslize, uma frase mal colocada, uma ofensa ou agressão verbal acima do tom correto, tudo isso pode acabar prejudicando o candidato que não estiver bem preparado. De outro lado, dizer o que o eleitor gosta de ouvir, prometer resolver problemas até agora não resolvidos e destacar ações que caiam no gosto do povo, pode favorecer o concorrente.

O Debate da SICTV será realizado no seu auditório, tradicionalmente lotado de convidados. Antes do Debate, a emissora apresenta entrevistas com os candidatos, na medida em que eles cheguem para o confronto.

Tudo está sendo preparado por uma grande equipe, comandada pelo Marlon Leoni e com o apoio decisivo de Quétila Ruiz, que comanda o jornalismo da emissora.

Portanto, a segunda à noite já tem agenda: a edição deste ano do Debate que vai decidir o primeiro turno das eleições de Rondônia, como já o fez em várias eleições anteriores.

HILDON AGORA COM APOIO DE MARCOS ROCHA, PARTICIPOU DE CAMPANHA DO ADVERSÁRIO E SÓ VAI A DOIS DEBATES

Hildon Chaves foi um dos principais personagens da disputa eleitoral nesta semana. O primeiro e mais importante acontecimento, foi a decisão do governador Marcos Rocha e sua troupe, de não apoiar mais a Adailton Fúria e passar o apoio do seu Governo a Hildon Chaves. Ordens partidas de cima determinaram a troca das propaganda plotadas de campanha de Fúria, substituindo-as pelas de Hildon.

O segundo caso foi atípico, por Hildon ter participado de um desfile, sobre um caminhão de campanha do candidato 22, Marcos Rogério. Hildon aparece fazendo festa, dançando e cheio de alegria. No caminhão, gigante, o número do seu adversário. O vídeo teve milhares de visualizações nas redes sociais. Ninguém entendeu.

O terceiro momento foi na sexta-feira, quando ele foi a única ausência no inédito Debate Show, promovido pelo site Rondoniaovivo, dirigido pelo jornalista Paulo Andreoli. O debate foi um evento muito bem sucedido, com qualidade, bem organizado e foi bastante positivo para todos os demais cinco participantes. A ausência do ex-prefeito da Capital foi muito notada.

Ao participar de uma Sabatina na SICTV, esta semana, o candidato da Federação União Brasil/Progressistas afirmou que está subindo nas pesquisas. Não falou sobre debates, mas sua agenda confirma a participação em apenas dois deles, antes da eleição: um, nesta segunda-feira, dia 21, na SICTV Rondônia e o outro na Rede Amazônica/Globo, dia 29 de setembro, a cinco dias da eleição.

DISPUTA AO SENADO CADA VEZ MAIS ENCALACRADA. QUEM TEM CORAGEM DE APOSTAR NA DUPLA QUE SERÁ ELEITA?

Encalacrado. Um negócio difícil. Complicado. Cheio de dificuldades. Este poderia ser um resumo, com linguagem popular, do que está acontecendo na disputa pelas duas vagas ao Senado, em Rondônia. A 14 dias da eleição, nem a famosa Mãe Dinah e suas visões de futuro teriam como garantir quem vai chegar lá.

Há nomes poderosos e há até a previsão de que pode haver alguma surpresa. Do alto da sua longa experiência em eleições, embora também tenha errado muitas vezes, o velho jornalista editor deste Blog arrisca a dizer que, sim, há nomes fortes com chances iguais. Mas não, não haverá surpresa.

Comecemos com duas mulheres: Sílvia Cristina e Mariana Carvalho são do mesmo grupo político, mas estão guerreando por cada voto. Ambas disputam um grupo do mesmo eleitorado. Mas, a batalha de bastidores tem cenas duras, de ambos os lados. Na ala masculina, três nomes despontam: Fernando Máximo, Acir Gurgacz e Bruno Scheid, o escolhido de Jair Bolsonaro.

Deste quinteto sairão os dois eleitos. Mas alguém aí tem grana suficiente para uma aposta alta? Daqui, a proposta de que entre o quinteto, sairão os dois futuros senadores, é de uma aposta de um Chica Bon, daqueles tradicionais, de chocolate. Nada mais.

Dos demais, Luís Fernando pode crescer um pouco, porque agora tem o apoio direto do governador Marcos Rocha, que tem gravado vários vídeos com ele nas redes sociais. Mas não terá sido tarde demais?

Embora respeite a todos, este blogueiro não acredita que os demais candidatos, todos da esquerda (Neidinha Suruí, Luciana Oliveira e Air Mota) tenham chances reais. Mas estão fazendo uma boa campanha e podem, no futuro, almejar outros desafios.

DURANTE SABATINA, FÚRIA CONFIRMA ROMPIMENTO COM O GOVERNO E QUE MARCOS ROCHA AGORA APOIA HILDON CHAVES

“Deixa eu dizer uma coisa: existe hoje um projeto de privatização da Caerd. Quero manifestar que sou contra isso. E talvez pela maneira de me expressar, porque sou contra este tipo de injustiça, acabei perdendo o apoio do Governador, que agora está apoiando outro candidato, o ex-Prefeito da Capital!”

A declaração do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, oficializou o que os bastidores já anunciavam há pelo menos duas semanas, senão antes. Marcos Rocha há havia reclamado várias vezes aos seus mais próximos, que Fúria usufruía das coisas boas do Governo, mas não aceitava defender a administração que caminha pra os oito anos.

Fúria fez o comentário durante Sabatina na SICTV, na última quinta à noite. Nos 45 minutos da entrevista, ele falou com entusiasmo, dos seus projetos, das inúmeras realizações como Prefeito; da sua prioridade na saúde pública; defendeu a necessidade de credenciar hospitais no interior para desafogar os atendimentos na Capital e abordou vários outros temas do seu programa de Governo. Falou também sobre planos para a Capital e destacou que tem um candidato a vice-Governador, Everton Leoni, muito amigo do prefeito Léo Moraes e que tem uma grande experiência.

Durante toda a semana, a emissora transmitiu Sabatinas com todos os seis candidatos. Participaram, nessa ordem: Samuel Costa, Pedro Abib, Hildon Chaves, Expedito Netto, Adailton Fúria e Marcos Rogério, que encerrou a série.

Os convidados foram sabatinados pelos Dinossauros Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires.

MARCOS ROGÉRIO FALA EM PLANEJAMENTO E DIZ QUE CONSTRUIRÁ O HEURO E DOIS HOSPITAIS EM JI-PARANÁ

O Marcos Rogério da eleição de 2026 é muito diferente do Marcos Rogério de 2022. Mais experiente, mais seguro, mais humilde, ele, contudo, não perdeu o entusiasmo quando fala dos seus projetos, caso chegue ao Governo, nesta sua segunda tentativa.

Ao participar da Sabatina na SICTV/Rondônia, nesta última sexta, ele respondeu com segurança a uma série de perguntas sobre o que pretende fazer se for Governador e sobre os desafios que terá que enfrentar.

Discorreu sobre sua grande preocupação em governar com planejamento; prometeu a construção de um hospital de urgência em Porto Velho; disse que dará à Capital uma atenção muito especial e não aceitou insinuações de adversários que tentam colocar no colo dele e no do Congresso a culpa pelos pedágios abusivos, embora garanta: caso eleito, vai lutar contra o contra esta injustiça contra os rondonienses.

Na saúde pública, lembrou que garantiu recursos três vezes para o Hospital de Ji-Paraná. mas que até agora não saiu do papel, que agora vai sair,e prometeu a construção de um Hospital de Traumas na mesma cidade, com recursos do Detran. Disse ainda que atuará forte na infraestrutura, principalmente para melhorar as rodovias. Criticou o anúncio da privatização da Caerd, no final deste governo e em pleno período eleitoral.

Marcos Rogério foi o último, por sorteio, a participar do programa especial de sabatinas aos candidatos, promovido pela SIC TV. Por lá passaram, nessa ordem, Samuel Costa, Pedro Abib, Hildon Chaves, Expedito Netto, Adailton Fúria, antes do candidato do PL.

A atração foi acompanhada em toda a Rondônia. Teve o comando do jornalista Cícero Moura, com as participações de Erik Araújo e Sérgio Pires.

AVANTE PREPARA CARREATA GIGANTE PARA RECEBER O PRESIDENCIÁVEL AUGUSTO CURY, DIA 24

Será o primeiro e provavelmente o único presidenciável que virá a Rondônia, nesta campanha, depois de ser oficializado como candidato. Flávio Bolsonaro já esteve aqui, mas ainda como pré-candidato. Portanto, a chegada de Augusto Cury na próxima quarta-feira, dia 24, pode ser a única presença, ao menos neste primeiro turno.

Os dirigentes e membros do Avante, partido de Cury, estão organizando o que esperam ser uma grande carreata, que passará por várias regiões de Porto Velho. Segundo Jair Montes, presidente regional do partido, a presença de Cury será acompanhada por grande número de participantes da carreata, que sairá do aeroporto internacional Jorge Teixeira, cujo trajeto ainda está sendo definido.

Num vídeo nas redes sociais, o vereador Breno Mendes, candidato à Assembleia, convida a população a participar do evento. “Convidamos você, que não aguenta mais esta loucura ideológica de direita e esquerda, esta briga. Agora é hora da pacificação. Por isso, vamos recepcionar Augusto Cury”. No vídeo, além de Breno e Jair Montes, também participa o jovem candidato a deputado federal Jair Montes Jr.

Depois da participação exitosa em um debate nacional pela Band, Augusto Cury chegou a ser apresentado como o nome mais viável. Nas últimas semanas, esta situação arrefeceu um pouco, mas ele continua tendo apoio de parte importante da sociedade rondoniense.

CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA E VÁRIOS EXAMES LABORATORIAIS: HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO COMEÇA DIA 28

“Temos pessoas esperando por uma consulta, por um exame e por uma resposta. Conseguimos unir diferentes instituições para que esse espaço não fique parado, enquanto avançamos nas próximas etapas. A partir do dia 28, começamos com três especialidades e vários exames, fazendo essa estrutura já cumprir uma função importante para a população”. Era notória a alegria do prefeito Léo Moraes, em coletiva à imprensa, ao anunciar o início das atividades do novo Hospital Municipal Universitário, criado em parceria com a Unir e com todo o apoio do Governo Federal.

Marília Pimentel, reitora da Unir, afirmou que “ver o espaço começar a receber pacientes tem um significado especial. O curso de Medicina da universidade existe há mais de duas décadas e ainda não contava com um hospital universitário próprio. “É a realização de um grande sonho. Enquanto avançamos nas adequações necessárias, conseguimos construir essa parceria para que o espaço já comece a atender a população. Será um hospital 100 por cento SUS e também um hospital de ensino, que vai contribuir para formar ainda melhor os nossos profissionais”.

A partir do dia 28 deste mês de setembro, na segunda-feira da semana que vem, os pacientes que já aguardam na regulação começarão a ser atendidos no local. Nesta primeira etapa, serão contempladas as especialidades de Oftalmologia, Ortopedia e Cardiologia, além da realização de exames como raio-X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassonografia e exames laboratoriais.

O início dos serviços é resultado da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) e Ministério da Saúde.

PREJUÍZOS, PROTESTOS, LAMENTOS: FALTOU LUZ PARA A PRIMEIRA NOITE DO ARRAIAL FLOR DO MARACUJÁ, NA SEXTA À NOITE

Falta de sorte? Falta de planejamento? Falta de competência? O que causou o enorme prejuízo para os grupos folclóricos que não puderam se apresentar na noite de abertura da edição número 42, do Arraial Flor do Maracujá, nesta sexta-feira? Com toda a estrutura pronta, com os Bois-Bumbás e Quadrilhas prontas para suas apresentações, simplesmente ocorreu um sério problema no sistema elétrico, deixando tudo às escuras e sem chances de que as apresentações ocorressem.

Centenas de pessoas envolvidas no evento ficaram sem poder assistir o espetáculo da nossa cultura. A Secujel, responsável pela organização, emitiu nota se desculpando, mas sem explicar que tipo de problema ocorreu. Avisa que mudará a agenda de apresentações, para recolocar quem não conseguiu se apresentar na sexta-feira, mas os enormes prejuízos registrados, principalmente financeiros, não têm como serem recuperados.

A Energisa, através dos seus porta-vozes, já avisaram no sábado: a distribuidora nada teve a ver com o Apagão, que foi interno, ou seja, de responsabilidade de quem organizou o evento. Dirigentes dos grupos prejudicados chiaram, protestaram, mas nada adiantou. Uma das dirigentes de um dos conhecidos Boi-Bumbás da Capital, calculou que o prejuízo total pode ter chegado a mais de 100 mil reais.

O evento está agendado para prosseguir até o próximo domingo, dia 25. Vendedores ambulantes, comerciantes e grande número de pessoas que esperam ansiosamente pelo grande espetáculo, cuja realização foi transferida maios de uma vez, chegando com quase três meses de atraso, esperam que o problema seja resolvido e que o Arraial possa continuar sem maiores problemas.

ACIR DEFENDE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DESTACA OS 57 MILHÕES DE REAIS QUE JÁ DESTINOU À EDUCAÇÃO

Escolas de tempo integral. Prioridade para a Educação. Cada vez mais investimentos. O candidato ao Senado, Acir Gurgcaz, afirma que, em seus mandatos, já investiu mais de 57 milhões para a Educação. Só para a Escola Lydia Jhonson de Macedo, em Porto Velho, por exemplo, destinou 6 milhões e 400 mil reais.

O educandário funciona com sistema de tempo integral, modelo que Acir defende há anos. Para ele, é um tipo de ensino que precisa ser cada vez mais ampliado, porque ele traz benefícios não só para qualificar o ensino, mas também para abrigar os estudantes e prepara-los para a vida.

“A Escola em tempo integral também ajuda na rotina das famílias”, comenta. E acrescenta: “com os filhos na escola, aprendendo, alimentados e em segurança, os pais podem trabalhar em paz e tranquilidade”.

O empresário que vem de mandatos sempre com resultados positivos para Rondônia, acredita que os investimentos em Educação são vitais para o futuro da nossa gente. “Este trabalho pela Educação precisa ter continuidade. Os recursos destinados até representam uma etapa de um trabalho que precisa continuar e avançar.

Para Acir Gurgacz, ampliar o número de escolas de tempo integral, qualificar nosso ensino. Melhorar a estrutura das escolas, valorizar os profissionais que preparam nossas futura gerações, são projetos que precisam ser priorizados e ampliados.

“E esta será uma das principais batalhas que terei no Senado Federal. Dedicação em tempo integral à Educação, como o fazem estas escolas que apoiamos”, conclui.

SALVANDO VIDAS: DURANTE DOIS DIAS, GRUPO ROVEMA MOBILIZA COLABORADORES PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Uma ação de solidariedade mobilizou colaboradores do Grupo Rovema nos dias 15 e 16 de setembro, na sede da empresa, em Porto Velho. Por meio do programa de voluntariado RovemAção, em parceria com a Fhemeron, a empresa recebeu a carreta de coleta de sangue para facilitar a participação dos colaboradores na doação voluntária.

Ao longo dos dois dias de campanha, 69 voluntários participaram da mobilização e 41 bolsas de sangue foram coletadas. Considerando que uma bolsa pode beneficiar até quatro pessoas, a iniciativa tem potencial para contribuir com o atendimento de mais de 160 pacientes.

Para o presidente do Grupo Rovema, Adélio Barofaldi, a ação demonstra que o compromisso da empresa também se traduz em atitudes que beneficiam diretamente a sociedade.

“A gente acredita que uma empresa também tem responsabilidade com a comunidade onde está inserida. Doar sangue é um gesto simples, mas que pode representar a continuidade de muitas histórias. Ver nossos colaboradores participando voluntariamente dessa campanha mostra que solidariedade também faz parte da nossa cultura”, destacou.

A iniciativa integra as ações do RovemAção, programa que estimula o voluntariado e a participação dos colaboradores em ações de impacto social.

Mais do que números, a campanha deixou uma mensagem de união e solidariedade. Cada colaborador que participou contribuiu para fortalecer os estoques de sangue e ajudar pessoas que dependem desse gesto para seguir em frente.

PERGUNTINHA

Pode um Procurador Geral de Justiça mentir ao Supremo Tribunal Federal e ficar por isso mesmo? Pois Paulo Gonet, o PGR do Brasil, disse perante o país, num depoimento ao SFT, que jamais teve ligação pessoal com Daniel Vorcaro. Um único encontro teria sido num 4 de abril, a pedido dos advogados do criminoso. Horas depois, começou a circular uma foto de um Gonet sorridente, fumando charuto numa mesa farta em Londres, com Vorcaro e outras autoridades. O que você acha de mais esta história envolvendo o homem forte que é promotor público do país?