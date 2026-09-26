Marcius Melhem aceita acordo por acusação de assédio sexual

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Publicada em 26/09/2026 às 10h31

Marcius Melhem, 54 anos, aceitou, nesta quinta-feira (24), uma proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) no processo em que respondia por acusação de assédio sexual. O acordo foi homologado durante uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Como parte da transação penal, o humorista deverá pagar cinco salários mínimos, atualmente equivalentes a R$ 8.105, ao Retiro dos Artistas. Inicialmente, o Ministério Público havia proposto o pagamento de três salários mínimos, mas o próprio Melhem sugeriu elevar o valor para cinco salários e destinar a quantia à instituição.

Apesar disso, é importante destacar que a transação penal não representa uma condenação em si e também não exige admissão de culpa. O mecanismo permite, em determinadas situações previstas pela legislação, que o caso seja encerrado mediante o cumprimento de uma medida acordada entre o acusado e o Ministério Público.

Entenda o caso

As acusações contra Melhem vieram a público a partir de 2019, quando a atriz Dani Calabresa procurou o setor de compliance da TV Globo para relatar episódios que classificou como assédio sexual. Na época, outras mulheres que trabalharam com o então diretor de humor também vieram a público e fizeram acusações.

Já em agosto de 2023, o intérprete se tornou oficialmente réu após a Justiça receber uma denúncia relacionada a acusações feitas por oito mulheres. Conforme a denúncia, ele teria feito abordagens de cunho sexual durante conversas relacionadas a roteiros, elenco e personagens.

O caso de Dani Calabresa e o de outras seis mulheres não fazia parte do processo encerrado nesta quinta-feira. Segundo a Folha, esses episódios ficaram fora da ação em razão da prescrição dos supostos crimes.

Agora, com o acordo firmado, foi encerrado o último processo criminal por assédio sexual que ainda estava em andamento contra Melhem. Apesar do encerramento desse processo criminal, Marcius Melhem ainda responde a uma outra ação judicial. O caso envolve acusações de violência psicológica e perseguição feitas por outras quatro atrizes.

Reprodução / YouTube

Marcius Melhem

Em setembro, a Justiça do Rio manteve o processo e marcou uma audiência para 22 de outubro. Melhem nega as acusações relacionadas a esse processo.

Fora da Globo

Em 2020, Marcius Melhem deixou a emissora carioca, após a repercussão das denúncias de assédio sexual. Na época, muitas atrizes se juntaram para apoiar Dani Cabresa pedindo que o caso fosse investigado e que o ator deixasse o canal.

Quando deixou oficialmente o canal, ele era responsável pela área de humor da Globo e participou da criação e produção de programas como “Zorra” e “Tá no Ar: A TV na TV”.