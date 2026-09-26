Papa Leão XIV chega à França para visita histórica de quatro dias

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 26/09/2026 às 09h58

O Papa Leão XIV chegou nesta sexta-feira à França para uma visita de quatro dias, a convite do presidente Emmanuel Macron, das autoridades eclesiásticas francesas e do diretor-geral da Unesco.

Esta é a primeira visita de um Papa ao país desde setembro de 2008, quando Bento XVI esteve na França, há 18 anos.

Leão XIV terá uma agenda intensa, com grandes celebrações religiosas, encontros institucionais e eventos que devem reunir milhares de pessoas. A viagem também é vista como um momento importante para a Igreja Católica francesa, que busca renovação e maior aproximação com os fiéis.

Para garantir a segurança do pontífice durante as três etapas da visita, em Paris, Lourdes, no sudoeste, e Metz, no nordeste, milhares de agentes foram mobilizados. O custo da operação e da organização da visita é estimado em 27 milhões de euros.

Abusos, inteligência artificial e imigração na agenda

A viagem deverá abordar uma ampla variedade de temas, entre eles o combate aos abusos sexuais na Igreja, inteligência artificial, imigração, defesa da vida e os conflitos que ameaçam a paz na Europa.

A visita ocorre também a sete meses das eleições presidenciais francesas, em um momento de forte movimentação política no país.

Leão XIV desembarcou no Aeroporto de Paris-Orly por volta das 10h desta sexta-feira, no horário local.

Na sequência, o pontífice tem prevista uma visita de cortesia ao presidente Emmanuel Macron e um encontro com representantes das autoridades, da sociedade civil e do corpo diplomático no Palácio do Eliseu.

Notre-Dame e encontro com jovens

Durante a tarde, Leão XIV visitará a sede da Unesco e participará da celebração das Vésperas na Catedral de Notre-Dame, um dos principais símbolos religiosos e históricos de Paris.

À noite, o Papa participará de uma vigília com jovens no Stade de France, em Saint-Denis.

Nos próximos dias, a programação segue em outras regiões francesas, com passagens por Lourdes e Metz, em uma visita marcada por celebrações religiosas, encontros com autoridades e forte expectativa popular.