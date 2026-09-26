Colisão frontal entre duas motocicletas deixa três pessoas feridas

Por jaruonline.com

Publicada em 26/09/2026 às 09h00

Segundo as informações levantadas no local, as duas motocicletas teriam colidido frontalmente, deixando os três envolvidos feridos. As vítimas apresentavam ferimentos e escoriações pelo corpo e precisaram receber atendimento do Corpo de Bombeiros.

As equipes de resgate realizaram os primeiros procedimentos ainda no local e, posteriormente, encaminharam as três vítimas ao Hospital Municipal de Jaru para avaliação médica. Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar também esteve no local e realizou os procedimentos relacionados à ocorrência. A Perícia da Polícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os levantamentos necessários para auxiliar na apuração da dinâmica e das circunstâncias da colisão.

As causas do acidente deverão ser esclarecidas a partir dos levantamentos periciais e das demais informações coletadas durante a ocorrência.