Experiência, diálogo e resultados reforçam a pré-candidatura de Luís Fernando ao Senado

Por ascom

Publicada em 29/07/2026 às 09h30

Após deixar sua marca na transformação da economia de Rondônia, o ex-secretário da Secretaria de Estado de Finanças, Luís Fernando, fortalece a pré-candidatura ao Senado Federal, respaldado por um legado de resultados concretos e ações que impulsionaram o crescimento econômico. Defendendo medidas estratégicas para o crescimento do estado, o pré-candidato também destaca ações voltadas à responsabilidade fiscal, reduzindo a burocracia resultando em um ambiente mais favorável para quem produz, empreende e gera empregos em Rondônia.

Servidor público de carreira desde 2003, Luís Fernando dedicou mais de duas décadas à construção de políticas de desenvolvimento de Rondônia, conduzindo ações voltadas para modernizar a administração tributária e ampliar a eficiência da gestão pública. Entre as iniciativas destacadas de sua gestão estão à isenção do IPVA para Motos de até 170 cilindradas; Isenção da cobrança do IPVA para motoristas de aplicativos de mobilidade; Isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar e ampliação de incentivos fiscais para diversas cadeias produtivas como o carne, pescado, cupuaçu, madeira, minério, castanha, reboque e semi-reboque.

Importante ser destacado, inclusive, que as medidas adotadas durante sua gestão refletiram positivamente para a redução superior a 60% do desemprego ao longo dos últimos sete anos, contribuindo com que Rondônia ficasse em destaque entre os estados com a menor taxa de desemprego do Brasil. Foram várias ações implementadas durante sua gestão à frente da secretaria de finanças do estado alcançando diferentes segmentos econômicos, bem como a agricultura familiar e agronegócio.

“Acredito na política do diálogo, da escuta e da construção coletiva. Quem conhece a realidade do povo sabe que política deve ser feita com responsabilidade que reflete em bons resultados para os rondonienses. Fico honrado em ter meu nome como pré-candidato ao Senado Federal e isso nos dá a certeza de que construímos um legado de trabalho e compromisso com nosso estado”, disse o pré-candidato Luís Fernando.

RESPONSABILIDADE

O pré-candidato ao Senado Federal Luís Fernando reforça que toda sua trajetória foi pautada pela busca do equilíbrio das contas públicas do estado, aliando responsabilidade fiscal à implementação de políticas que estimularam investimentos e fortaleceram a confiança no ambiente econômico estadual.

Com esse histórico, Luís Fernando enfatiza que as experiências adquiridas, aliadas à transparência apresentada das ações desenvolvidas impulsionam a pré-candidatura ao Senado, afirmando estar preparado para o grande desafio, deixando claro que o diálogo sempre prevalecerá em busca de medidas voltadas para os interesses do estado e da população rondoniense.

Perguntas Frequentes

Qual cargo público anterior fundamenta a trajetória política e a pré-candidatura de Luís Fernando ao Senado?

O pré-candidato atuou como titular da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia.

Quais foram algumas das principais isenções fiscais destacadas durante sua gestão na área econômica?

O período registrou isenção de IPVA para motos de até 170 cilindradas e motoristas de aplicativo, além de desonerações de ICMS para a agricultura familiar e diversos setores produtivos.

Qual foi o impacto registrado no índice de desemprego no estado ao longo dos últimos sete anos citados no texto?

O estado registrou uma redução superior a 60% no desemprego, figurando entre os menores índices do Brasil.