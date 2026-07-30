Ex-galã da Globo cai em golpe e perde quase R$ 20 mil

Por IG

Publicada em 30/07/2026 às 11h05

O ator Raymundo de Souza perdeu R$ 19 mil após cair em um golpe de falso suporte técnico. A informação foi divulgada pelo Balanço Geral, da Record. O caso aconteceu em 2024, quando o ex-artista da Globo buscava ajuda para instalar um antivírus em um notebook recém-adquirido e acabou compartilhando dados bancários com um criminoso.

Segundo a reportagem, Raymundo de Souza havia contratado uma empresa que oferece assistência e cursos de tecnologia para pessoas com mais de 60 anos. Depois disso, recebeu uma ligação de um suposto funcionário da plataforma, que iniciou uma videochamada e pediu acesso à tela do computador.

Durante o atendimento, o golpista alegou que precisava verificar se o antivírus havia gerado cobranças indevidas no sistema. Com a tela compartilhada, conseguiu visualizar as senhas digitadas pelo ator e acessar suas contas bancárias.

Após perceber que o dinheiro havia sido retirado, Raymundo de Souza conseguiu cancelar pedidos de empréstimos feitos em seu nome. Apesar disso, perdeu R$ 19 mil, e o problema que motivou o contato com o suposto suporte técnico permaneceu sem solução.

A empresa contratada informou que não poderia prestar assistência no caso e afirmou que o número utilizado para entrar em contato com o ator não pertence aos seus canais oficiais de atendimento.

O ator registrou um boletim de ocorrência por estelionato e informou ao UOL que aguarda o andamento da investigação para tentar recuperar o valor perdido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso está sob responsabilidade da 14ª DP (Leblon). Em nota, a corporação declarou que “diligências estão em andamento para apurar os fatos”.

Carreira do artista

Raymundo de Souza soma 57 anos de carreira e mais de 60 trabalhos na televisão e no cinema. O artista estreou na televisão em 1979, na novela Cara a Cara, da Band, e consolidou sua carreira na Globo, onde participou de produções como Sinhá Moça (1986), O Cravo e a Rosa (2000) e Cabocla (2004). Ao longo de mais de quatro décadas, também atuou em emissoras como SBT, Manchete, Cultura e Record, tornando-se um dos nomes mais frequentes das novelas da emissora paulista.

Em 2018, Raymundo de Souza sofreu um grave acidente de moto, passou por 45 cirurgias e ficou mais de sete meses internado antes de retomar a recuperação e se preparar para voltar ao trabalho.