Globo relança Avenida Brasil para reverter baixa audiência

Por IG

Publicada em 30/07/2026 às 10h51

A Globo decidiu relançar, a partir desta semana, a reprise de Avenida Brasil (2012), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. A emissora reconhece internamente que o desempenho da novela está abaixo da expectativa desde a estreia. Para tentar aumentar o interesse do público, a empresa intensificará a divulgação na programação e também nas redes sociais.

A Folha de S.Paulo informou que a Globo exibirá novas chamadas para situar o público sobre o momento atual da história. Além disso, atores da versão original participarão de atrações da emissora para comentar seus personagens. Na Grande São Paulo, Avenida Brasil registra média de 14 pontos, enquanto a expectativa interna era alcançar pelo menos 16.

Avenida Brasil preocupa Globo

A meta perseguida pela emissora repete o desempenho obtido pelas reprises de A Viagem (1994) e Tieta (1989), que chegaram a 16 pontos na capital paulista no ano passado. Antes de Avenida Brasil, Rainha da Sucata (1990) encerrou sua passagem pelo horário com média de 13 pontos, resultado inferior ao da produção escrita por João Emanuel Carneiro.

Nos bastidores, existe o entendimento de que a baixa adesão à reprise pode afetar o lançamento de Avenida Brasil 2, prevista para janeiro de 2027. A nova produção está em pré-produção desde o início do ano. Ricardo Waddington comandará a direção após retornar à Globo, especialmente para comandar o projeto.

O elenco confirmado tem Adriana Esteves, Murilo Benício, Letícia Isnard, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Juliano Cazarré e Cauã Reymond, que aceitou voltar ao papel de Jorginho. Alguns personagens não retornarão, entre eles Suellen, de Isis Valverde, e Tessália, interpretada por Débora Nascimento. Os novos personagens e seus intérpretes serão definidos até setembro.

História de Avenida Brasil

A pequena Rita (Mel Maia) vê seu mundo desmoronar e tem a infância roubada quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofre um grande golpe. O viúvo se casa com Carminha (Adriana Esteves), acreditando ter encontrado uma nova chance de felicidade; no entanto, a mulher fria e ambiciosa arma para roubar seu dinheiro com a ajuda do amante, Max (Marcello Novaes).

Vítima silenciosa da crueldade da madrasta, Rita descobre o plano e a desmascara, mas logo em seguida Genésio morre, atropelado acidentalmente pelo jogador de futebol Tufão (Murilo Benício). Tomado pela culpa, o atleta se aproxima de Carminha para ampará-la, e ela se aproveita da situação. Após seduzir Tufão e ficar com todo o dinheiro do falecido marido, a vilã abandona a enteada em um lixão para se livrar da única testemunha de seus crimes.

No local, Rita passa a sofrer com a exploração de Nilo (José de Abreu), mas encontra proteção em Mãe Lucinda (Vera Holtz). Carminha, por sua vez, ascende socialmente ao se casar com Tufão. Doze anos após ser abandonada, Rita, agora chamada Nina (Débora Falabella), retorna ao Brasil decidida a executar seu plano de vingança contra Carminha. Ao conviver com a família da rival, a moça descobre que o filho dela, Jorginho (Cauã Reymond), é um amor de sua infância.