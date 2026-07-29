Homem é baleado no rosto ao reagir a assalto na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 29/07/2026 às 08h50

Um homem foi vítima de uma suposta tentativa de latrocínio na noite desta terça-feira (28), após reagir a um assalto e ser baleado no rosto em frente a uma residência localizada na Rua Cristina, no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e causou apreensão entre moradores da região, que acompanharam toda a movimentação.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o criminoso estava em uma motocicleta quando abordou a vítima. Sob graves ameaças, o assaltante anunciou o roubo, porém, em determinado momento, a vítima reagiu à ação criminosa. Diante da resistência, o suspeito efetuou um disparo que atingiu o rosto do homem. Logo em seguida, o criminoso acelerou a motocicleta e fugiu em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a vítima foi socorrida por populares e levada às pressas para a emergência do Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico especializado. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do homem.

A Polícia Militar realizou diligências e intensificou buscas por diversas ruas do bairro e regiões próximas na tentativa de localizar e prender o autor do crime, porém ninguém foi encontrado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e confirmar se o crime será tratado como uma tentativa de latrocínio, além de trabalhar para identificar e capturar o responsável pelo disparo.