Prefeitura abre inscrições para contratação temporária de psicólogo

Por Asssessoria

Publicada em 29/07/2026 às 09h09

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou o Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 06/2026. O processo busca contratar temporariamente um profissional de Psicologia para atuar na administração municipal.

Conforme o edital, está disponível uma vaga para o cargo de psicólogo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para participar, o candidato deverá possuir graduação completa em Psicologia e registro ativo no respectivo conselho profissional.

A seleção será realizada por meio de análise documental, com caráter classificatório e eliminatório. Para ser considerado aprovado, o participante deverá alcançar pontuação mínima de 5,00 pontos, seguindo os critérios definidos no documento oficial.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Pimenta Bueno. O prazo começou nesta terça-feira, 28 de julho, e permanece aberto até sábado, 1º de agosto de 2026.

O edital terá validade de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

O contrato temporário poderá ter duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, desde que seja respeitado o prazo máximo estabelecido pela legislação municipal.

Os interessados devem consultar o edital completo antes de efetuarem a inscrição. O documento apresenta os requisitos exigidos, a documentação necessária, os critérios de pontuação, o cronograma e as demais regras do processo seletivo.