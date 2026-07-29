Houthis consideram cobrar taxas de navios no Mar Vermelho, diz ministro do Iêmen

Por G1

Publicada em 29/07/2026 às 10h07

Os Houthis, grupo extremista do Iêmen, estão considerando impor taxas a navios comerciais que navegam pelo sul do Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandeb, de acordo com relatos de autoridades do Iêmen a agências de notícias.

À AFP, o ministro da Informação ienamita, Moammar al-Eryani, afirmou que os rebeldes estudam estabelecer o sistema de cobrança e descreveu a medida como:

"Uma escalada perigosa que visa transformar um dos corredores marítimos mais estratégicos do mundo em uma fonte permanente de financiamento para as atividades militares e terroristas da milícia".

À Reuters, duas fontes regionais que disseram que ainda não há nenhuma previsão para que o 'pedágio' seja implementado, mas que a ideia foi debatida com autoridades do Irã.

O objetivo seria normalizar a prática de cobrança de taxas em vias navegáveis ​​internacionais e aumentar a pressão sobre os Estados Unidos. Navios da China, que estariam em conversas direitas com o grupo, seriam isentos dessas taxas, acrescentaram as fontes.

"Os houthis tentarão obter acesso ao Mar Vermelho e cobrarão taxas dos navios que conseguirem", disse à Reuters Afrah al-Zouba, ministra das Relações Exteriores do Iêmen.

Estreito de Bab-el-Mandeb, no Mar Vermelho, é a maior rota de exportações de petróleo do Oriente Médio depois do Estreito de Ormuz — Foto: Arte g1

Bloqueio naval à Arábia Saudita

No dia 20, os Houthis decretaram um bloqueio naval à Arábia Saudita no Mar Vermelho e, desde então, embarcações têm evitado passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que é a segunda rota mais importante para as exportações de petróleo do Oriente Médio.

Dois dias depois, o grupo extremista, ligado ao Irã, reivindicou o ataque a dois petroleiros sauditas na região. Imagens do que seria um dos navios em chamas foram divulgadas pela imprensa estatal iraniana.

O Estreito de Bab el-Mandeb, conhecido como "Portão das Lágrimas", liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, dando acesso ao Oceano Índico. Milhões de barris de petróleo passam diariamente pela rota, usada para abastecer mercados da Ásia e da Europa.

Navegar por ela até a Ásia leva em média 16 dias, em comparação com 50 dias se as cargas forem redirecionadas pelo norte do Mar Vermelho, pelo Canal de Suez e depois pela África Austral.

No dia 23, um vídeo divulgado pela TV saudita Al Arabiya mostrava um grupo armado patrulhando o Estreito de Bab el-Mandeb, mas a emissora não identificou quem seriam os homens.

As imagens começam mostrando uma embarcação incendiada, depois uma lancha rápida com um homem atrás de uma metralhadora e, por fim, as águas praticamente desertas.