Deborah Secco expõe erros e fala sobre mudanças:

Por IG

Publicada em 29/07/2026 às 10h41

Aos 46 anos, Deborah Secco afirma estar vivendo o momento mais feliz de sua vida, depois de enfrentar épocas complicadas ao longo da carreira. Hoje, noiva de Dudu Borges, com quem está junto desde março de 2025, a atriz se vê como uma pessoa que está em constante mudança.

Ao refletir sobre o seu passado, a atriz enxerga muitas coisas de forma diferente, mas também entende que só chegou onde chegou graças a quem ela um dia foi."A mulher que sou hoje existe graças a tudo o que vivi, inclusive os erros e acertos", destacou em entrevista ao gshow.

"Ninguém passa pela vida acertando o tempo todo, e comigo não foi diferente. O importante é crescer, amadurecer e entender o que podemos melhorar. Gosto de ser essa mulher em constante transformação. O grande barato da vida é justamente a gente se redescobrir", pontuou.

Ao falar sobre as mudanças do corpo e a volta aos treinos, Deborah Secco confessou sempre ter se sentido presa aos rótulos da sociedade."Sempre me senti pressionada a caber nesse padrão que me era imposto. Hoje, tento levar isso de uma forma mais leve e fico feliz quando me olho no espelho. Quero me amar em todas as fases, principalmente daqui para frente, sabendo que estou chegando na minha melhor versão: entregando o meu melhor para a minha saúde, buscando longevidade e bem-estar", disse.

Atualmente, a atriz explicou que faz escolhas pensando em longevidade e em poder viver ao lado de sua filha, Maria Flor, de 10 anos. "Sou uma mulher de 46 anos e priorizo me exercitar e me alimentar melhor. Fiquei muito tempo sem treinar e voltei há cerca de três anos. Estou feliz com essa redescoberta. Minha vida ficou mais fácil: tenho menos dores, mais mobilidade. E, com o tempo, a gente entende que a nossa musculatura é o nosso maior investimento", explicou.

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Deborah Secco entende que as escolhas que faz acabam refletindo no externo, mas esse não é o seu foco."Faço escolhas pensando na minha saúde, e elas acabam refletindo também no lado de fora. Mas acho que o maior segredo para uma pessoa estar bem é estar feliz", dispara.

A atriz surpreendeu os seus seguidores na noite desta segunda-feira (27), ao compartilhar em suas redes sociais uma nova reflexão. A veterana publicou alguns pensamentos sobre não absorver como verdade pessoal aquilo que vem do outro.

Conforme destacou Deborah Secco, é preciso entender que, muitas vezes, a forma como alguém nos trata diz mais sobre as inseguranças, frustrações e limitações dessa pessoa do que sobre quem realmente somos.

"Você sabia que o hábito mais saudável que alguém pode desenvolver é aprender a não levar nada pro lado pessoal? Porque quando você perceber que a maioria das pessoas estão envolvidas com elas próprias e não com você, é aí que a porta da liberdade se abre", afirmou a atriz.

"Porque tudo que essas pessoas dizem, tudo que essas pessoas fazem, é um reflexo de quem elas são, não de quem você é. Eu espero de verdade que você se lembre disso da próxima vez que alguém for idiota com você", concluiu Deborah Secco.