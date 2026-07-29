“Isso não é promessa, é investimento que chegou”: Marcos Rogério destaca R$ 1,5 bilhão nos 52 municípios de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 11h02

Escolhido pelo Partido Liberal em convenção realizada no último dia 22 para disputar o Governo de Rondônia, o senador Marcos Rogério apresenta os resultados de sua atuação política como uma das principais credenciais para o novo desafio estadual.

Segundo o senador, foram destinados mais de R$ 1,5 bilhão aos 52 municípios rondonienses. Os recursos contemplam áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura urbana, mobilidade e espaços públicos, com obras e serviços distribuídos da capital ao interior.

“Eu tenho obras e serviços nos 52 municípios do estado de Rondônia. É trabalho, é entrega, é compromisso com o nosso estado. São mais de um bilhão e meio de reais destinados aos municípios”, afirmou Marcos Rogério.

Ao apresentar esse balanço, Marcos Rogério reforça que sua atuação alcançou todas as regiões do estado, contemplando cidades de diferentes portes e levando investimentos para demandas que afetam diretamente a vida da população.

Na área da saúde, o senador destacou a construção de um hospital novo e moderno em Machadinho d’Oeste, a implantação de um centro de reabilitação em Ariquemes e recursos para reforma e modernização dos hospitais de Vilhena, Rolim de Moura e Colorado do Oeste.

Marcos Rogério também citou recursos para a construção do novo hospital de Ji-Paraná. Em Cacoal, destacou a destinação de R$ 25 milhões pela bancada federal do PL para fortalecer o atendimento de saúde no município.

Os investimentos mencionados pelo senador incluem ainda obras de infraestrutura e urbanização. Em Jaru, foram destinados recursos para praça, pista de caminhada e pavimentação. Em Primavera de Rondônia, Marcos Rogério destacou uma ponte de concreto e aço.

Na capital, Porto Velho, o senador mencionou recursos para o Centro de Convenções, uma escola de padrão moderno, uma praça no residencial Cristal da Calama e obras de asfalto e drenagem no bairro Lagoa.

Com o nome escolhido pelo PL em convenção para disputar o Governo do Estado, Marcos Rogério leva esses resultados ao centro do debate eleitoral. A mensagem é de que Rondônia precisa de uma gestão que conheça as necessidades dos municípios, tenha capacidade de articulação e transforme recursos em obras e serviços para a população.

“Isso não é promessa, é investimento que chegou e que está mudando a vida de milhares e milhares de rondonienses”, declarou.

Para Marcos Rogério, a presença de obras e serviços nos 52 municípios demonstra um compromisso construído com trabalho, articulação e entrega. Agora, diante do novo desafio político, o senador apresenta sua experiência e os investimentos já viabilizados como fundamentos do projeto que pretende levar ao Governo de Rondônia.