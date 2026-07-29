Ximbinha reage após suposta dívida com agiota e perda de mansão

Por IG

Publicada em 29/07/2026 às 10h24

Ximbinha, 52, voltou a ter o seu nome circulando nas redes sociais após rumores envolvendo sua situação financeira ganharem força. Agora, o guitarrista fez questão de se pronunciar oficialmente por meio de sua conta pessoal do Instagram e negou que tenha enfrentado problemas envolvendo dinheiro.

Após ter o nome envolvido em diversos burburinhos sobre supostas dificuldades financeiras, o ex-marido de Joelma veio a público nesta terça-feira (28) para negar que tenha perdido um imóvel para um agiota por causa de dívidas.

Em nota divulgada nos Stories, a equipe do músico classificou a informação como falsa e afirmou que o compositor nunca enfrentou a situação descrita nas publicações que vêm repercutindo na web nos últimos dias.

Vale destacar que as especulações surgiram depois que o jornalista Felipeh Campos afirmou que o ex-integrante da banda Calypso teria vendido um imóvel localizado em Ananindeua, no Pará, após supostas dívidas com um agiota, que teria ficado com a propriedade.

A casa foi construída nos tempos de ouro da Banda Calypso, quando Ximbinha ainda era casado com Joelma. Além disso, segundo a informação, Ximbinha passou a morar na casa da filha, Yasmin Mendes, de 22 anos, que espera o segundo filho.

Entretanto, diante da repercussão, a equipe do famoso divulgou uma nota rebatendo as alegações e classificando a história como falsa.

Equipe de Ximbinha se pronuncia

"As informações de que Ximbinha teria perdido um imóvel para um agiota ou enfrentado qualquer situação relacionada a dívidas são totalmente falsas, infundadas e não possuem qualquer respaldo na realidade. Não existe nenhum ponto de verdade na narrativa que vem sendo divulgada", esclareceu.

O comunicado também destacou que o músico jamais realizou empréstimos com agiotas ou manteve qualquer vínculo com esse tipo de prática. Conforme informou a equipe do cantor, a troca de residência já estava programada e não foi motivada por questões financeiras.

Divulgação

Ximbinha

"Também é importante esclarecer que houve uma mudança de residência, mas ela ocorreu por uma decisão pessoal que já estava planejada há meses. A mudança para um novo imóvel fazia parte dos planos do artista e não possui qualquer relação com dificuldades financeiras, perda de patrimônio ou qualquer outro motivo especulado nas publicações", acrescentou.

Na sequência, a assessoria ainda disse que medidas judiciais já estão sendo adotadas para responsabilizar os responsáveis pela disseminação das informações falsas e conter a circulação do conteúdo.

Por fim, Ximbinha fez questão de agradecer o apoio dos fãs, parceiros e veículos de imprensa que o apoiaram. A equipe também disse que o artista segue comprometido com o trabalho e com a transparência na divulgação de informações sobre sua trajetória profissional e pessoal.

"Ximbinha agradece o carinho, a confiança e o apoio dos fãs, amigos, parceiros e da imprensa que sempre buscaram os fatos com responsabilidade. Seguimos trabalhando com transparência, respeito e compromisso com a verdade", concluiu.