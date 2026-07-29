Rogério nega ruptura com Bagattoli, Confúcio avalia desistir do Senado e Mariana demonstra resiliência

Por Herbert Lins

Publicada em 29/07/2026 às 09h16

Menos ataques, mais propostas: Rondônia espera candidatos comprometidos com soluções e resultados

CARO LEITOR, em política, candidaturas não se consolidam por narrativas criadas para alimentar disputas pessoais, tampouco por acusações lançadas ao sabor das conveniências. Elas são definidas pelo diálogo, pela democracia interna e pelas decisões soberanas dos partidos. O eleitor espera propostas, resultados e respeito às regras do jogo. Transformar divergências internas em ataques públicos apenas desgasta os envolvidos e empobrece o debate. Convenções partidárias existem justamente para legitimar escolhas e estabelecer caminhos. Encerrado o processo, cabe aos derrotados respeitar as decisões e aos vencedores assumir a responsabilidade. Rondônia não precisa de mais cizânia política, mas de lideranças capazes de superar vaidades, preservar os fatos e apresentar soluções concretas para os problemas do Estado.

Debate

Campanhas marcadas por ataques pessoais afastam o eleitor e empobrecem o debate. A população quer conhecer ideias, capacidade de gestões e compromisso com Rondônia, não assistir disputas internas transformadas em espetáculo político eleitoral.

Decide

Enfim, quem decide o futuro político de Rondônia não são dirigentes partidários, adversários ou redes sociais, mas o eleitor diante das urnas. É ele quem avalia candidatos, propostas, atitudes e resultados antes de votar nas eleições locais.

Provocação

A melhor resposta a qualquer provocação é o trabalho. Candidatos devem apresentar coerência, propostas consistentes e compromisso com o Estado, sem transformar divergências em ataques. O eleitor merece respeito, fato e soluções reais sempre.

Zema

Na segunda-feira (27), em Brasília, o Novo oficializou, por aclamação, o nome do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema para disputar a Presidência. Sem vice definido, Zema avalia nomes como Eduardo Girão para uma chapa pura.

Avalia

Romeu Zema avalia nomes como do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para compor uma chapa pura e defende mudanças no STF, além do endurecimento do combate ao crime organizado. A proposta reforça o discurso de renovação e enfrentamento às estruturas do poder.

Missão

Surpreendentemente, o partido Missão de extrema-direita constituiu diretório estadual em Rondônia e convocou Convenção Eleitoral para escolher e homologar candidatos majoritários e proporcionais. A legenda terá um candidato ao Senado e uma chapa à Câmara Federal.

Senado

O Missão, partido do presidenciável Renan Santos, homologou Cleidson Moura da Silva ao Senado. A chapa terá Miguel Constance Martins como primeiro suplente e o engenheiro Thúlio Santiago Castro como segundo suplente na disputa eleitoral.

Nomes

O Missão terá sete candidatos a deputado federal, entre eles Alzenir Gomes de Oliveira, Jhonata Oliveira de Brito, Marcos Vinicius Ferreira Fonseca e Rodrigo Krause. A legenda não lançou nomes ao governo, vice e Assembleia Legislativa.

Registrado

O Missão em Rondônia está registrado no TRE-RO como Comissão Provisória, de 25/05 a 25/11/2026. A presidência é de Cleidson Moura da Silva; José Antonio Lopes é tesoureiro e Luca Natan Carvalho Ripke, secretário-geral.

Motivos

A pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) participou do podcast RD Entrevistas, com o jornalista Vinicius Canova. Madura, serena e resiliente, mostrou segurança ao explicar sua terceira disputa majoritária. Vale a pena assistir!

Resiliência

Mariana Carvalho (Republicanos) também participou do podcast Resenha Política, com o jornalista Robson Oliveira. Diante de perguntas pontuais e incisivas, mostrou segurança e resiliência, sobretudo ao abordar o resultado das eleições municipais de 2024.

Criticou

Nos podcasts RD Entrevistas e Resenha Política, Mariana Carvalho (Republicanos) negou que seu irmão, o deputado federal Maurício Carvalho (União), tenha tentado rifar a deputada federal Silvia Cristina (PP) da disputa ao Senado. Também criticou decisões do STF e defendeu mudanças na Corte.

Convenção I

Acontece amanhã, a partir das 18h, no auditório da UNOPAR, a Convenção Eleitoral da federação União Progressista (UP) e do Republicanos, para escolha e homologação dos candidatos que disputarão as eleições.

Convenção II

A convenção da UP e do Republicanos homologará Hildon Chaves (União) ao governo e Cirone Deiró (União) a vice-governador. Ao Senado, serão oficializadas Mariana Carvalho (Republicanos) e Silvia Cristina (PP), consolidando a chapa majoritária.

Desmentiu

O senador Marcos Rogério (PL) em conversa com a coluna, desmentiu boatos e afirmou que o senador Jaime Bagattoli (PL) segue alinhado e empenhado no projeto. Segundo ele, não houve afastamento do senador da campanha, como havia sido noticiado por alguns sites a serviço dos adversários.

Marketing

Sobre o Marketing Eleitoral da campanha, Marcos Rogério (PL) classificou as mudanças como naturais e explicou que a campanha avaliou propostas de diferentes profissionais. Ao final, optou pelo projeto apresentado por Marcelo Vitorino e Natália Mendonça.

Dupla

A nova estrutura terá Natália Mendonça na coordenação de marketing eleitoral da campanha do PL, em conjunto com Marcelo Vitorino. Para Marcos Rogério, a dupla está mais alinhada aos objetivos de comunicação definidos para a campanha ao governo de Rondônia.

Volta

Após críticas e erros apontados pela coluna, o PL substituiu o marqueteiro Jorge Gerez na campanha de Marcos Rogério (PL) ao governo. A volta de Marcelo Vitorino e Natália Mendonça recoloca dois nomes experientes no marketing eleitoral na disputa pelo Palácio Rio Madeira.

Reclamar

Um empresário, cuja identidade a coluna preserva nos termos da Lei de Imprensa, procurou o presente colunista para reclamar de um prefeito. Segundo ele, o prefeito estaria visitando fornecedores do Estado para pedir apoio à uma determinada campanha majoritária.

Relatou

O empresário, indignado, relatou que sofre com a elevada carga tributária e enfrenta dificuldades no CPA para liberar pagamentos por serviços prestados. Ele questiona ainda a suposta busca por doações (caixa dois), enquanto candidatos contam com recursos públicos milionários para financiar campanhas.

Reviravoltas

A política rondoniense vive horas de tensão e reviravoltas. O senador e ex-governador Confúcio Moura (MDB) pode desistir da disputa ao Senado, após ver sua estratégia eleitoral perder força e o apoio do PT, PSB e PDT se afastar. A decisão é iminente.

Cartada

Encurralado pelo desmonte de sua engenharia eleitoral, Confúcio tenta, em Brasília, uma última cartada para preservar seu projeto político. O movimento pode alterar alianças, candidaturas e o equilíbrio da disputa pelo Senado em Rondônia.

Jogo

A ameaça de desistência de Confúcio Moura (MDB) pode ser apenas jogo de cena para pressionar Lula (PT) e Gleisi Hoffmann (PT) a retirarem da disputa os candidatos majoritários do PT, PDT e do PSB, abrindo espaço para sua estratégia eleitoral.

Arrependidos

Leitores bolsonaristas da coluna dizem estar arrependidos de ter votado em Léo Moraes (Podemos) para prefeito de Porto Velho e preterido Mariana Carvalho (Republicanos) nas urnas no pleito de 2024, que contou com apoio de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, ambos do PL.

Parcial

O descontentamento de parte do eleitorado bolsonarista da capital com Léo Moraes (Podemos) estaria ligado ao apoio parcial à chapa bolsonarista, ou seja, Marcos Rogério e Fernando Máximo (PL). Léo sinaliza proximidade com Confúcio Moura (MDB), aliado da base do presidente Lula (PT).

Fatura

Ao deixar de apoiar Bruno Bolsonaro Scheid (PL), nome escolhido por Jair Bolsonaro para o Senado, o prefeito Léo Moraes (PL) provoca insatisfação entre bolsonaristas da capital. A divisão expõe o desconforto político e pode cobrar a fatura nas urnas.

Reparar

Um leitor bolsonarista, em feedback à coluna de ontem (28), afirmou que votará em Bruno Bolsonaro Scheid (PL) e Mariana Carvalho (Republicanos) para “reparar” o dano causado ao PL coligado com Mariana no pleito de 2024 em Porto Velho e pela falta de alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Amplia

O vereador Breno Mendes (Avante) vem ampliando sua presença no interior de Rondônia e ganhando musculatura política na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. A movimentação fortalece seu projeto e amplia sua base eleitoral.

Sério

Falando sério, Rondônia espera candidatos comprometidos com soluções e resultados, capazes de transformar promessas em ações concretas. O eleitor não quer espetáculo ou ataques pessoais, mas propostas, trabalho, responsabilidade e respeito aos desafios do Estado.