Maisa e Memphis Depay alimentam burburinhos de affair em Ibiza

Por IG

Publicada em 29/07/2026 às 10h16

Maisa Silva tem curtido seus dias de descanso em Ibiza, na Espanha, da melhor forma possível. Aos 24 anos, a atriz tem compartilhado vários cliques em baladas e aproveitando a beleza excepcional do país espanhol, mas não é só isso. A influenciadora está na mesma região que o jogador de 32 anos, Memphis Depay, do Corinthians.

Como é de se imaginar, a presença do atleta do Timão virou rapidamente um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque rolam inúmeros rumores sobre um suposto romance entre ele e a atriz há algum tempo.

Ao mesmo tempo que a ex-apresentadora está curtindo momentos com as amigas e publicando registros na ilha, o jogador, que é conhecido por manter sua vida pessoal longe das redes sociais, surgiu treinando em uma mansão ao lado de amigos no fim de semana.

Além disso, a renovação do atacante com o clube paulistano foi atribuída por torcedores à proximidade do craque com Maisa. Nas publicações de Memphis Depay, internautas comentaram sobre a relação. "Só a Maisa poderá nos ajudar", declarou um. "Maisa, obrigado por ajudar na renovação do chefe", afirmou outro.

Vale destacar que, no ano passado, rumores de um possível relacionamento entre Maisa e Depay começaram a circular nas redes. Fora isso, em agosto, os dois chegaram a ser vistos juntos durante a festa do apresentador João Silva, o que alimentou ainda mais os boatos.

Apesar disso, os fãs já haviam notado, desde o início de 2025, que a atriz e o jogador estavam trocando pequenas interações nas redes sociais. Na época, ao ser questionada sobre a proximidade com o atleta, a famosa negou qualquer tipo de affair e afirmou que eles eram apenas amigos, além de ela ser torcedora do Corinthians.

Para a felicidade de alguns torcedores, o Corinthians encaminhou a renovação de contrato de Memphis Depay neste domingo (26). Após semanas de negociações, o time e o atacante conseguiram chegar a um acordo para estender o vínculo por mais dois anos. A assinatura do novo contrato deve acontecer nesta semana.

Portanto, com o acerto, o craque permanecerá no Timão até junho de 2028. Para que a renovação fosse viabilizada, o jogador aceitou mudanças importantes nas condições financeiras do contrato.