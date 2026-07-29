Colisão frontal entre motocicletas deixa feridos na BR-319

Por Newsrondonia.com

Publicada em 29/07/2026 às 09h00

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite da última terça-feira, 28/07/2026, na rodovia federal BR-319, no trecho que liga Porto Velho a Humaitá, a cerca de trinta quilômetros da capital rondoniense. De acordo com as informações apuradas no local da ocorrência, a colisão aconteceu quando um dos motociclistas tentou realizar uma conversão na pista e acabou sendo atingido em cheio pela outra moto que trafegava pela via.

Com a força do impacto gerado pela batida frontal, os dois condutores sofreram ferimentos graves e precisaram de atendimento médico urgente. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e enviaram ambulâncias para prestar os primeiros socorros. Após a estabilização na rodovia, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, localizado em Porto Velho, sem informações divulgadas sobre o atual estado de saúde até o momento.

A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao trecho para controlar o fluxo de veículos, realizar os procedimentos de perícia e registrar o boletim de ocorrência. As circunstâncias exatas e as responsabilidades pelo acidente de trânsito serão apuradas pelas autoridades competentes durante a investigação policial.