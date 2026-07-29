Rota Portovelhera promove turismo de experiência inspirado na música de Silvinho Santos

Por sebrae

Publicada em 29/07/2026 às 13h50

Projeto liderado pelo Sebrae reúne parceiros do setor para apresentar novo roteiro que conecta história, cultura, gastronomia e natureza da capital

A música À Portovelhera, do compositor rondoniense Silvinho Santos, ganhou novos significados no último sábado (25), ao inspirar uma experiência turística que percorre alguns dos principais patrimônios históricos e culturais de Porto Velho. A Rota Portovelhera reuniu cerca de 30 convidados ligados ao setor do turismo para a apresentação do novo produto, desenvolvido de forma colaborativa entre instituições públicas e privadas.

Participaram da experiência representantes de agências de viagens, guias de turismo, hotelaria, das secretarias municipal e estadual de Turismo e estudantes do curso de Turismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

O Sebrae em Rondônia coordenou o projeto, articulando a parceria entre as instituições e viabilizando a realização do roteiro. A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel); a Bera Turismo, responsável pelo mapeamento dos atrativos e pela articulação com fornecedores; o Boto Morgado, que criou a identidade visual da rota em parceria com Tiago Freitas, da Unidade de Comunicação e Marketing (UCOM) do Sebrae em Rondônia; o músico regional Silvinho Santos, compositor da canção À Portovelhera, que inspirou a criação da rota. A ação também contou com o apoio institucional da ABAV Rondônia e da Fecomércio Rondônia.

Segundo a analista técnica da Unidade Regional de Porto Velho (URPVH) e gestora do Projeto de Turismo do Sebrae, Evellin Peixoto, a iniciativa foi construída a partir de estudos que identificam oportunidades para fortalecer o turismo local.

"A rota é baseada em estudo de mercado e inteligência de dados para desenvolvimento de produtos turísticos em nível nacional e internacional. O objetivo é posicionar Rondônia como destino de turismo de experiência amazônica, valorizando o movimento histórico da nossa capital", destaca.

Um roteiro que conta a história da cidade

Inspirada nos versos da canção À Portovelhera, a rota foi estruturada para proporcionar uma imersão na história, cultura, gastronomia e paisagens naturais da capital rondoniense.

O percurso começa no Mercado Cultural, com uma apresentação sobre a música que inspira o projeto. Em seguida, os participantes visitam a Igrejinha de Santo Antônio, onde vivenciam uma intervenção artística acompanhada da degustação de dindins de sabores amazônicos.

O roteiro segue pelo Cemitério das Locomotivas, resgatando a memória da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e pelo Polo Gastronômico da Candelária, onde a culinária regional ganha destaque.

No período da tarde, os participantes percorrem a Arigolândia, conhecem a castanheira centenária, visitam a Calçada Criativa, no bairro Caiari, entram em contato com grafismos indígenas e produtos da sociobiodiversidade amazônica, como copaíba e andiroba. A experiência é encerrada nas Três Caixas D'Água, no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com um passeio de barco ao pôr do sol no Rio Madeira.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a iniciativa representa um importante avanço para o fortalecimento do turismo e dos pequenos negócios no estado.

"A Rota Portovelhera é um resultado estratégico que visa elevar a competitividade dessas micro e pequenas empresas, promovendo a integração desta jornada e valorizando nossa identidade local".

Turismo de experiência e desenvolvimento local

A proposta já nasce como um produto turístico estruturado para comercialização, com operação realizada por profissionais qualificados e empreendimentos formalizados. O projeto reúne elementos que fortalecem a identidade de Porto Velho e ampliam o potencial do turismo regional ao integrar patrimônio histórico, cultura, gastronomia e natureza em uma única experiência.

A coordenadora de Turismo do Sebrae em Rondônia, Tatiana Sadeck, destaca que o turismo de experiência tem se consolidado como uma tendência capaz de gerar maior valor para os destinos.

"A forma de fazer turismo mudou. O modelo convencional abre espaço para o Turismo de Experiência, cujo diferencial competitivo é a capacidade de transformar serviços em momentos marcantes e conexões emocionais com o destino visitado. Essa forma de empreender agrega valor à rota, tornando a experiência mais memorável e aumentando as chances de recomendação por outros visitantes".

Além de valorizar a memória da capital, a iniciativa contribui para fortalecer a economia local, incentivar novos negócios e posicionar Rondônia como um destino de turismo de experiência na Amazônia.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).