Dois jogos definem o destino de quatro equipes na Copa Regional nesta quinta-feira

A noite desta quinta-feira (30) promete fortes emoções no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno. Pela fase de grupos da Copa Regional de Futebol Society 2026, dois confrontos terão clima de decisão. Quem perder estará eliminado da competição.

Abrindo a rodada, às 19h45, o União Força Jovem, de São Felipe d’Oeste, enfrenta o Grêmio, de Espigão d’Oeste, em um duelo que vale classificação. As duas equipes fazem seu último compromisso na fase de grupos.

Na tabela, o União Força Jovem soma quatro pontos e joga pelo empate para garantir a vaga nas quartas de final. Já o Grêmio, com três pontos, precisa vencer para continuar sonhando com o título da Copa Regional.

Na sequência, às 20h45, outro confronto promete parar a competição. A Lind’Água/Bela Vista, de Pimenta Bueno, encara o Milão, de Chupinguaia, em mais um duelo de vida ou morte.

A equipe pimentense chega à rodada com quatro pontos e também joga pelo empate para avançar à próxima fase. Já o Milão, que soma dois pontos, precisa vencer para garantir a classificação e seguir na disputa pelo título.

Com quatro equipes entrando em campo em busca das últimas vagas nas quartas de final, a expectativa é de dois jogos intensos, marcados por muita entrega, rivalidade e emoção até o apito final. A rodada tem todos os ingredientes para registrar uma das maiores audiências da competição, tanto no estádio quanto na transmissão oficial.

A Copa Regional de Futebol Society reúne 24 equipes, cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com início às 19h45 e transmissão ao vivo pelo