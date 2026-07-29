Descarte irregular de lixo pode ser denunciado pela população no app PVH+; colaboração dos moradores ajuda a identificar infratores

Por Jhon Silva

Publicada em 29/07/2026 às 08h18

Um sofá abandonado na calçada, restos de construção despejados em um terreno ou sacos de lixo lançados em áreas verdes podem parecer problemas isolados, mas juntos provocam impactos que afetam toda a cidade. Além de prejudicar a paisagem urbana, o descarte irregular de resíduos favorece a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças, obstrui a drenagem das vias e coloca em risco o meio ambiente.

Para combater esse tipo de prática, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), reforça o pedido para que a população participe da Operação Cidade Limpa, denunciando casos de descarte irregular de lixo, entulho e outros resíduos sólidos em vias públicas, áreas verdes, terrenos e demais espaços da cidade.

As denúncias auxiliam as equipes de fiscalização a identificar os responsáveis e aplicar as sanções previstas na legislação. Quanto mais informações forem repassadas, maior é a possibilidade de localizar o infrator e agir de forma rápida.

O cidadão pode registrar a denúncia pela plataforma PVH+.

No momento do registro, é importante informar o endereço exato do descarte, incluir um ponto de referência e, sempre que possível, anexar fotos ou vídeos que mostram a situação. Caso seja possível identificar o responsável, informações como a placa do veículo utilizado no descarte também contribuem para a apuração da ocorrência. Após o envio, o denunciante recebe um número de processo para acompanhar o andamento da solicitação.

O descarte inadequado de resíduos causa impactos que vão além da sujeira. Materiais como plásticos, vidros e metais podem permanecer no meio ambiente por décadas ou até séculos, contaminando o solo, os recursos hídricos e comprometendo os ecossistemas. Além disso, o acúmulo de lixo favorece a presença de ratos, mosquitos e outros vetores de doenças, afetando diretamente a saúde da população.

De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, a participação da população é fundamental para manter Porto Velho limpa. “Cada denúncia contribui para que as equipes atuem com mais rapidez e eficiência. Quando a população participa, conseguimos identificar os responsáveis e reduzir esse tipo de prática que prejudica toda a cidade.”

O prefeito Léo Moraes ressaltou que cuidar dos espaços públicos é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a sociedade. "Estamos trabalhando diariamente para manter Porto Velho mais limpa, mas esse esforço precisa do apoio da população. Denunciar o descarte irregular é um ato de cidadania que protege o meio ambiente, preserva os bairros e melhora a qualidade de vida de todos."