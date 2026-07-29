Bombeiros e órgãos ambientais reforçam alerta sobre queimadas ilegais durante o período de estiagem

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 29/07/2026 às 08h53

Com a intensificação do período de estiagem em Rondônia, o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos de fiscalização ambiental voltam a alertar a população sobre os riscos e as consequências das queimadas irregulares, prática que, além de comprometer a qualidade do ar, pode provocar incêndios de grandes proporções, colocando em risco a vida de pessoas, o patrimônio público e privado, a fauna, a flora e a saúde da população.

Em Guajará-Mirim, a ocorrência de focos de incêndio em terrenos baldios, áreas urbanas e propriedades rurais tende a aumentar nesta época do ano. O problema é registrado anualmente, principalmente em locais onde há acúmulo de vegetação seca, lixo ou ausência de manutenção dos terrenos. Nessas condições, um pequeno foco de fogo pode se espalhar rapidamente, impulsionado pelos ventos e pela baixa umidade relativa do ar.

O Corpo de Bombeiros orienta que moradores e proprietários de imóveis evitem qualquer tipo de queima de folhas, galhos, resíduos sólidos ou limpeza de terrenos utilizando fogo, especialmente durante a estiagem. A recomendação também se estende aos produtores rurais, que devem observar rigorosamente a legislação ambiental e adotar métodos seguros de manejo da vegetação, quando permitidos pelos órgãos competentes.

A legislação brasileira prevê responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal para quem provocar queimadas ilegais ou incêndios que causem danos ao meio ambiente. Dependendo das circunstâncias e da comprovação da autoria, o responsável poderá ser autuado pelos órgãos ambientais, receber multas, responder por crime ambiental e ser obrigado a reparar os danos causados.

A Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece sanções para condutas que provoquem danos à vegetação ou resultem em poluição capaz de afetar a saúde humana, destruir ecossistemas ou causar prejuízos à biodiversidade. Além das penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos competentes, os responsáveis também podem responder judicialmente, conforme a gravidade dos fatos apurados pelas autoridades.

Os órgãos fiscalizadores ressaltam que denúncias da população e ações de monitoramento auxiliam na identificação de possíveis responsáveis por queimadas ilegais. Quando houver elementos suficientes de autoria e materialidade, os casos podem ser encaminhados para investigação pelos órgãos competentes e, posteriormente, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Diante desse cenário, as autoridades reforçam que a prevenção continua sendo a principal ferramenta para reduzir a ocorrência de incêndios durante a estiagem. A colaboração da população, a limpeza periódica de terrenos e o descarte adequado de resíduos contribuem para minimizar os riscos e preservar o patrimônio ambiental da região.

O Guajará Notícias reforça o apelo para que moradores da zona urbana e rural evitem o uso do fogo como forma de limpeza de áreas, adotem práticas ambientalmente corretas e comuniquem imediatamente qualquer princípio de incêndio às autoridades. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 193, permitindo uma resposta rápida e reduzindo os riscos de propagação das chamas.

A preservação ambiental é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a sociedade. Durante o período de estiagem, atitudes preventivas são fundamentais para proteger vidas, conservar os recursos naturais e evitar a responsabilização legal decorrente da prática de queimadas ilegais.