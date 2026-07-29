Grande Convenção partidária oficializa chapa de Adailton Furia e Everton Leoni para o Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 08h50

O cenário político de Rondônia se prepara para um dos principais eventos partidários do calendário eleitoral. No próximo sábado, 1º de agosto, será realizada a Grande Convenção partidária do bloco formado pelo PSD, Avante e pela Federação Renovação Solidária (PRD / Solidariedade). O evento ocorrerá a partir das 18h, no espaço Villa Privilege, antiga Casa de Shows Talismã, em Porto Velho.

A convenção terá como principal destaque a oficialização da candidatura de Adailton Furia ao Governo do Estado de Rondônia. Para compor a chapa majoritária na disputa pelo Poder Executivo Estadual, também será oficializada a candidatura de Everton Leoni a vice-governador. Já Luis Fernando terá sua candidatura ao Senado Federal oficializada.

A expectativa é de que o evento reúna militantes, lideranças comunitárias, representantes políticos e apoiadores de diferentes regiões de Rondônia. Durante a convenção, também deverão ser deliberadas as coligações e as estratégias políticas do grupo para as eleições estaduais.

Para Adailton Furia, o momento representa a consolidação de um projeto construído com diálogo e participação política.

“Estamos chegando a este momento com muita responsabilidade e disposição para construir um projeto que represente verdadeiramente os interesses de Rondônia. O nosso estado precisa continuar avançando, com trabalho, planejamento e união. A convenção será um momento importante para reunir as pessoas que acreditam nesse projeto e querem participar da construção de um futuro ainda melhor para todos os rondonienses”, afirmou Furia.

O candidato a vice-governador, Everton Leoni, destacou a importância da união entre as forças políticas que integram o bloco.

“A união de diferentes forças políticas demonstra que existe um propósito maior: trabalhar por Rondônia. Temos um estado com enormes potencialidades e grandes desafios, e precisamos estar preparados para enfrentá-los com responsabilidade, diálogo e compromisso. A convenção será um momento de reafirmar essa união e apresentar à população um projeto que olha para todas as regiões do estado”, declarou Everton Leoni.

Com o início previsto para as 18h, a Grande Convenção deverá marcar oficialmente uma nova etapa na articulação política do grupo para as eleições estaduais.