Motociclista fica ferido após colisão com carro em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 29/07/2026 às 08h50

Um motociclista ficou ferido após um sinistro de trânsito registrado na tarde desta terça-feira, 28 de julho de 2026, no cruzamento da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a rua Professor Ulisses Rodrigues, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme as informações apuradas no local, a motocicleta e um automóvel trafegavam no mesmo sentido pela avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Ao chegarem ao cruzamento com a via onde está localizada a empresa Universo das Embalagens, o motociclista iniciou uma ultrapassagem pela esquerda no momento em que o condutor do carro realizava uma conversão para acessar a rua, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos leves, sendo acionado prontamente o socorro.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) compareceu ao local, realizou o isolamento da área e acionou a perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que realizou os levantamentos periciais para apurar a dinâmica do acidente.