Coordenadoria Municipal de Trânsito realiza palestra educativa para colaboradores da Mapin

Por ROLNEWS

Publicada em 29/07/2026 às 09h03

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN) de Rolim de Moura deu continuidade ao seu calendário de palestras educativas com mais uma importante ação de conscientização, desta vez voltada aos colaboradores da Mapin Materiais para Construção.

A iniciativa reforçou a importância do respeito às normas de trânsito, da direção defensiva e da adoção de atitudes responsáveis por parte de condutores e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Ao final da atividade, a Coordenadoria Municipal de Trânsito agradeceu à direção e aos colaboradores da Mapin pela receptividade e participação, reafirmando seu compromisso com a educação para o trânsito e com o fortalecimento de uma cultura de paz e segurança viária em Rolim de Moura.