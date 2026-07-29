Espigão do Oeste recebe mais uma Campanha de Doação de Sangue nos dias 31 de julho e 1º de agosto

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 08h44

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. E essa escolha pode começar com você. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, Espigão d'Oeste recebe mais uma Campanha de Doação de Sangue, uma oportunidade de transformar solidariedade em esperança para quem depende de transfusões.

Doar sangue é um gesto simples, seguro e que faz toda a diferença para pacientes em tratamento, vítimas de acidentes, cirurgias e diversas outras situações que exigem reposição imediata de sangue.

Local: Câmara Municipal de Vereadores

31/07: das 8h30 às 17h

01/08: das 8h às 16h30

Para doar, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos com autorização do responsável);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar um documento oficial com foto.

Cada bolsa de sangue representa uma nova chance para alguém. Participe dessa corrente de solidariedade e ajude a manter os estoques abastecidos.

Doe sangue. Salve vidas.