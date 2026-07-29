Espigão do Oeste recebe mais uma Campanha de Doação de Sangue nos dias 31 de julho e 1º de agosto

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. E essa escolha pode começar com você. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, Espigão d'Oeste recebe mais uma Campanha de Doação de Sangue, uma oportunidade de transformar solidariedade em esperança para quem depende de transfusões.
Doar sangue é um gesto simples, seguro e que faz toda a diferença para pacientes em tratamento, vítimas de acidentes, cirurgias e diversas outras situações que exigem reposição imediata de sangue.
Local: Câmara Municipal de Vereadores
31/07: das 8h30 às 17h
01/08: das 8h às 16h30
Para doar, é necessário:
Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos com autorização do responsável);
Pesar no mínimo 50 kg;
Estar em boas condições de saúde;
Apresentar um documento oficial com foto.
Cada bolsa de sangue representa uma nova chance para alguém. Participe dessa corrente de solidariedade e ajude a manter os estoques abastecidos.
Doe sangue. Salve vidas.
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