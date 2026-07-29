Prefeitura promove oficina de capacitação e Arraial do PAEFI para fortalecer autonomia e vínculos familiares

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 08h31

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), e por iniciativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou uma programação especial voltada às famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais do município, unindo capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

Na manhã do dia 23 de julho, foi realizada uma Oficina de Bolos destinada às mulheres atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). A atividade teve como objetivo estimular a qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda, contribuindo para o fortalecimento da autonomia financeira das participantes.

Além do aprendizado de novas técnicas, a oficina proporcionou um espaço de troca de experiências, valorização das potencialidades e incentivo ao protagonismo feminino, reforçando o papel da assistência social na promoção da inclusão e da emancipação das famílias atendidas.

Dando continuidade à programação, no dia 24 de julho, os bolos produzidos durante a oficina foram o destaque do Arraial do PAEFI, evento organizado para promover momentos de integração, lazer e fortalecimento dos vínculos entre as famílias assistidas e a equipe técnica do CREAS. A celebração reuniu participantes em um ambiente acolhedor, marcado pela alegria, convivência e espírito comunitário.

As ações desenvolvidas demonstram a importância de iniciativas que unem capacitação, convivência e valorização das famílias, fortalecendo os laços sociais e criando oportunidades para que os usuários dos serviços socioassistenciais desenvolvam novas habilidades e ampliem suas perspectivas de autonomia e qualidade de vida.

A Prefeitura de Guajará-Mirim parabeniza todos os servidores envolvidos pela dedicação e comprometimento na realização das atividades e reafirma seu compromisso com a implementação de políticas públicas que promovam inclusão social, geração de renda, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento humano da população guajaramirense.