Prefeitura de Jaru realiza finais da Copa Rural de Tarilândia e premia campeões da edição 2026

Na categoria Aspirantes, o grande campeão foi o Beira Rio, que conquistou o título após vencer o São Domingos nos pênaltis por 5 a 4, após empate no tempo regular. O artilheiro da competição foi Iarli, do Macaco F.C., com cinco gols marcados, enquanto o goleiro menos vazado foi Márcio, do São Domingos, que sofreu apenas dois gols durante todo o campeonato.
Já na categoria Titular, o Galo da Serra se firmou campeão ao vencer o Ajax da Linha 632 pelo placar de 2 a 1. O terceiro lugar ficou com a equipe Beira Rio. O artilheiro da categoria foi Lucas, do Galo da Serra, com oito gols marcados. O goleiro menos vazado foi Rogério, também do Galo da Serra, que sofreu apenas quatro gols ao longo da competição.
A Prefeitura de Jaru premiou as equipes vencedoras e também os atletas destaques. Na categoria Titular, o time campeão recebeu R$ 7 mil, o vice-campeão R$ 3 mil e o terceiro colocado R$ 1.500. O artilheiro e o goleiro menos vazado foram premiados com R$ 400 cada.
Na categoria Aspirantes, o primeiro lugar recebeu R$ 3.500, o segundo, R$ 1.800 e o terceiro colocado, R$ 900. O artilheiro e o goleiro menos vazado foram premiados com R$ 250 cada.
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