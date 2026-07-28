CBF e FFER Academy promovem Workshop em Gestão de Treinamento no Futebol em Ji-Paraná

Por FFER

Publicada em 28/07/2026 às 11h45

Os profissionais que atuam no futebol de Rondônia terão mais oportunidade de capacitação, qualificação e aprendizado, uma parceria entre a CBF Academy e FFER Academy promove em Ji-Paraná dois dias de Workshop em Gestão e Treinamento no Futebol. O evento gratuito e presencial contará com a presença do pentacampeão Edmilson, evento gratuito e presencial.

Para o vice presidente da FFER o workshop é uma oportunidade para os profissionais que atuam no interior do Estado, de capacitação, qualificação e vivência com a presença de um ex - atleta de trajetória bem sucedida no futebol mundial, "ah o Edmilson não precisa apresentar e nem falar muito né? Afinal foi um grande jogador, que passou por alguns grandes clubes do futebol mundial como São Paulo, Palmeiras, Lyon, Barcelona, Villarreal, Real Zaragoza, várias vezes campeão espanhol, Francês, campeão da Champions League então o Edmilson, tem uma vasta experiência por tudo que construiu e viveu no futebol e com certeza tem muito pra acrescentar com o futebol de Rondônia, por isso essa parceria possibilitou da gente oportunizar os profissionais que atuam no interior do Estado, um evento gratuito e com inscrições limitadas destinada principalmente aos profissionais que atuam em Rondônia", afirmou Bruno Costa.

A CBF Academy e FFER Academy abriu as inscrições para o workshop nos dias 29 e 30 de agosto em Ji-Paraná, evento presencial e gratuito sobre Gestão e Treinamento no Futebol. Voltado para apaixonados pelo jogo e para quem deseja aprender com quem vive o futebol no dia a dia, o workshop é uma oportunidade única de mergulhar nos fundamentos, nas práticas e nas tendências que movem o futebol.

O presidente da FFER conviou todos os profissionais que atuam nos clubes e escolinhas filiados, para participar do evento, "sem dúvida nenhuma será um grande evento, já realizamos o workshop em Porto Velho e agora a oportunidade é para os profissionais que atuam no interior do Estado, evento presencial com o pentacampeão Edmilson que vem à Rondônia compartilhar um pouco da experiência dele com nossos profissionais, então façam suas inscrições gratuitamente e aproveite a oportunidade", frisou Heitor Costa.

Não há pré-requisitos para participar do Workshop em Gestão e Treinamento no Futebol, mas as vagas são limitadas, então aproveite essa chance de dar um passo importante na sua carreira dentro do esporte.