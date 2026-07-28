Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/07/2026 às 09h15

As decisões das séries A e B do Campeonato de Futebol Setor Leste 2026 serão realizadas neste sábado, 1º de agosto, na Comunidade Kapa 80, em Espigão d’Oeste.

A programação será aberta às 13h45, com o confronto entre EC Kapa 80/Santa Rosa e EC Cachoeira, válido pela final da Série B.

Na sequência, às 16h, EC Kapa 80/A. Rosa e EC União entram em campo para disputar o título da Série A.

As duas partidas encerram a competição e devem reunir atletas, familiares, torcedores e moradores da região. A organização convidou a população a acompanhar os jogos e apoiar as equipes finalistas.

Finais do Campeonato Setor Leste 2026 serão disputadas neste sábado em Espigão d’Oeste

Partidas das séries A e B serão realizadas na Comunidade Kapa 80, com início às 13h45

As decisões das séries A e B do Campeonato de Futebol Setor Leste 2026 serão realizadas neste sábado, 1º de agosto, na Comunidade Kapa 80, em Espigão d’Oeste.

A programação será aberta às 13h45, com o confronto entre EC Kapa 80/Santa Rosa e EC Cachoeira, válido pela final da Série B.

Na sequência, às 16h, EC Kapa 80/A. Rosa e EC União entram em campo para disputar o título da Série A.

As duas partidas encerram a competição e devem reunir atletas, familiares, torcedores e moradores da região. A organização convidou a população a acompanhar os jogos e apoiar as equipes finalistas.