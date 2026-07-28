Luana Piovani se emociona com registros do filho e Pedro Scooby

Por IG

Publicada em 28/07/2026 às 10h22

Luana Piovani, 49, usou as suas redes sociais para comentar em uma publicação recente feita pelo seu ex-marido, Pedro Scooby , 37. O surfista aparece fazendo um passeio de barco ao lado de seu filho mais velho, Bem, durante as férias escolares do menino no Brasil. No entanto, o que chamou atenção foi o fato de a atriz confessar ter se emocionado com os registros.

Sincera, a famosa admitiu ter ficado abalada com as imagens e fez questão de expressar sua admiração. As imagens foram publicadas por Pedro Scooby em seu perfil oficial do Instagram e, nelas, é possível ver o famoso pescando e mergulhando com o herdeiro.

Eles estavam aproveitando alguns dias de descanso na Península de Maraú, na Bahia. Na ocasião para lá de especial, eles posaram juntos após pescarem um grande peixe, com largos sorrisos, e mergulharam no fundo do mar, vendo animais debaixo d'água. "Pontes indestrutíveis", escreveu o atleta na legenda da publicação.

Não muito tempo depois, Luana Piovani surgiu nos comentários da postagem."Af, quanta foto linda! Quanta memória maravilhosa! Que lindo e emocionante ver vocês dois grudinhos. E ele pintando o sol e a lua?!", declarou.

"Mamãe está sempre por perto, em amor e orações. Post emocionante, Pedro. Deus vos e nos abençoe, sempre", acrescentou a atriz logo em seguida. Em outro momento, a

No último domingo (26), Luana Piovani usou sua rede social para falar sobre um assunto bastante polêmico. Assim como outras tantas vezes, a atriz criticou a atitude de uma influencer e ex-A Fazenda: Nathalia Valente.

A famosa comentou sobre a presença da empresária em uma suposta ação de caridade na África. No último mês, Nathalia Valente e diversos outros influenciadores viajaram a Angola ao participarem de uma missão humanitária, mas as publicações não foram bem recebidas nas redes sociais.