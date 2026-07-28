UPA ou UBS? Entender a diferença garante atendimento mais rápido e eficiente; prefeitura orienta população

Por Jhon Silva

Publicada em 28/07/2026 às 10h58

Uma dor de cabeça leve, sintomas de gripe ou uma consulta de rotina nem sempre precisam ser atendidos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Situações como essas devem ser encaminhadas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e responsáveis pelos atendimentos do dia a dia.

Ainda é comum que moradores procurem uma UPA para casos que poderiam ser resolvidos em uma UBS. Quando isso acontece, o tempo de espera pode aumentar tanto para quem busca atendimento quanto para pacientes que realmente necessitam de cuidados de urgência e emergência.

As UPAs funcionam 24 horas por dia e são destinadas a casos como febre alta persistente, crises de pressão, dores intensas, fraturas, acidentes, falta de ar e outras situações que exigem atendimento imediato.

Já as UBSs realizam consultas médicas, vacinação, pré-natal, acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes, curativos, exames preventivos e diversos serviços voltados à promoção da saúde e à prevenção de doenças.

Para ampliar o acesso da população, as UBSs Hamilton Gondim, na zona Leste, e Manoel Amorim de Matos, na zona Sul, oferecem atendimento para casos de baixa complexidade no período das 18h à meia-noite, garantindo uma alternativa para quem precisa de assistência fora do horário comercial.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que conhecer a função de cada unidade ajuda a organizar o fluxo da rede municipal de saúde, reduz filas nas UPAs e garante que cada paciente receba o atendimento adequado no momento certo.

"Quando cada pessoa procura a unidade correta, o atendimento se torna mais rápido e eficiente para todos. As UBSs estão preparadas para cuidar da maior parte das demandas de saúde da população." disse Sandra Cardoso, secretária municipal de saúde.

"Nosso objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais organizado e humanizado. Saber quando procurar uma UBS ou uma UPA faz toda a diferença para que a rede funcione melhor e atenda quem mais precisa." ressaltou, o prefeito Léo Moraes.