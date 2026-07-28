Feira de adoção de animais será realizada na Rua do Lazer no próximo domingo (2)

Por Sema

Publicada em 28/07/2026 às 11h50

No próximo domingo (2), a Rua do Lazer recebe mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). A ação acontece das 16h às 18h30, com acesso livre a todos.

Cerca de 13 animais estarão disponíveis para adoção. Todos eles foram resgatados em situações de abandono ou maus-tratos e passaram por processo de recuperação médica e cuidados especializados. Os pets já estão devidamente vacinados, castrados e chipados, o que proporciona mais segurança e tranquilidade aos futuros tutores.

Para o prefeito Léo Moraes, a adoção responsável é uma forma de transformar vidas e construir uma cidade mais humana e consciente. “Cada animal resgatado merece a oportunidade de encontrar um lar seguro e receber amor e cuidado. Nossa gestão trabalha para fortalecer a proteção animal e incentivar a adoção responsável, porque cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade”.

Para adotar, os interessados devem ter mais de 18 anos e comparecer ao evento com documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é fundamental demonstrar condições adequadas para receber o animal, como espaço físico disponível, tempo para dedicar aos cuidados e estrutura para garantir alimentação de qualidade, vacinação em dia, acompanhamento veterinário e todos os compromissos que envolvem a posse responsável.

O coordenador de proteção animal da Sema, André Oliveira, destacou a importância da adoção consciente e do compromisso assumido por quem decide levar um animal para casa. “Os animais disponibilizados para adoção pela Prefeitura são provenientes de resgates e aguardam a oportunidade de recomeçar em um lar seguro. Adotar é um ato de responsabilidade e compromisso: além de amor e carinho, o novo tutor deve garantir alimentação adequada, abrigo, vacinação, acompanhamento veterinário, segurança e cuidados permanentes durante toda a vida do animal.”

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, ressaltou que a feira também contribui para ampliar a conscientização sobre a guarda responsável. “A adoção responsável é uma das ferramentas mais importantes para combater o abandono e garantir dignidade aos animais resgatados. Nosso trabalho é incentivar essa cultura de cuidado e proteção, aproximando esses pets de famílias que possam oferecer um lar definitivo e seguro”.

A feira é uma oportunidade para quem deseja abrir as portas de casa para um novo amigo e, ao mesmo tempo, contribuir para reduzir o número de animais em situação de abandono na cidade.