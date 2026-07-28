Mutirões atendem Rio Pardo e Vila da Penha

Por Renata Beccária

Publicada em 28/07/2026 às 11h37

A Prefeitura de Porto Velho realizou mutirões de limpeza em Rio Pardo e na comunidade da Vila da Penha. O serviço alcança localidades fora das sedes distritais e faz parte do cronograma da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Em Rio Pardo, os trabalhos começaram na segunda-feira (20) e terminaram no sábado (25). Após a conclusão da primeira etapa, a equipe seguiu para a Vila da Penha, no distrito de Abunã, onde permaneceu até segunda-feira (27).

O mutirão contou com 16 trabalhadores nas atividades de roço, rastelagem, capinação, raspagem e recolhimento de resíduos. O trabalho manual teve o apoio de retroescavadeira, caminhão basculante e caminhão prancha. Um micro-ônibus foi utilizado no transporte da equipe.

Para o prefeito Léo Moraes, manter as comunidades limpas também significa garantir mais qualidade de vida e respeito aos moradores. “Nossa gestão trabalha para que os serviços cheguem a todos os cantos de Porto Velho, inclusive às comunidades mais distantes. Cuidar da limpeza urbana é investir em saúde, segurança e dignidade para a população, levando uma cidade mais organizada para quem vive nos distritos e na zona rural”.

A administradora de Abunã e da Vila da Penha, Salu Nildes Viana, acompanhou os serviços e falou sobre a necessidade do atendimento na comunidade. “Esse mutirão é muito importante para a Vila da Penha, porque temos áreas com muito mato e uma equipe reduzida para atender toda a demanda. A chegada dos trabalhadores ajuda a reforçar o serviço e deixa a comunidade mais limpa”.

Nildes também agradeceu o apoio prestado pelo município. “Agradeço ao prefeito Léo Moraes e à Seinfra pelo atendimento à nossa comunidade. Esse apoio faz diferença para os moradores da Vila da Penha”.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, esteve nas duas localidades vendo de perto os trabalhos e lembrou que o cronograma também contempla comunidades fora das sedes dos distritos. “Porto Velho possui uma extensa área territorial, por isso o trabalho precisa alcançar também as comunidades mais distantes. A retirada do mato e dos resíduos contribui para a saúde pública, para a conservação dos espaços e para o embelezamento das localidades”, afirmou o secretário, reforçando os benefícios da limpeza, que reduz o acúmulo de resíduos e elimina áreas que podem servir de abrigo para insetos e animais peçonhentos.