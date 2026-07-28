Prefeitura de Porto Velho valoriza servidores públicos municipais e beneficia mais de 30 carreiras diferentes

Reconhecer quem dedica a vida ao serviço público é também investir na qualidade do atendimento prestado à população. Com esse compromisso, a Prefeitura avança na implantação de um amplo pacote de valorização dos servidores públicos municipais, alcançando dezenas carreiras que atuam diretamente nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e administração pública.
A iniciativa representa um importante passo para fortalecer o funcionalismo municipal, promovendo reconhecimento, valorização profissional e reparando uma demanda histórica de categorias que, há anos, aguardavam medidas concretas de valorização.
Entre as carreiras contempladas estão professores e especialistas em educação, profissionais da enfermagem, equipes da saúde bucal, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, garis, motoristas, operadores de máquinas, técnicos, assistentes de controle interno, além de diversos servidores que desempenham funções essenciais na administração e nos serviços públicos, alcançando um total de 8.559 servidores diretamente beneficiados pelas propostas.
As carreiras alcançadas pelo pacote de valorização são:
Professores e Especialistas em Educação da Rede Municipal de Ensino;
Garis;
Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros;
Auxiliares em Odontologia, Auxiliares de Serviços de Saúde e Técnicos em Higiene Bucal;
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias;
Operadores de Máquinas Pesadas;
Motoristas;
Iniciativa representa um importante passo para fortalecer o funcionalismo municipal
Artífices Especializados;
Auxiliares de Serviços Gerais;
Encarregados de Serviços Gerais;
Agentes de Educação Ambiental;
Agentes de Limpeza Escolar;
Agentes de Manutenção Escolar;
Agentes de Secretaria Escolar;
Agentes de Vigilância Escolar;
Auxiliares Administrativos;
Auxiliares de Serviços Sociais;
Auxiliares de Bibliotecário;
Auxiliares Dentistas Escolares;
Coveiros;
Cozinheiros;
Inspetores Escolares;
Instrutores de Artes;
Marinheiros Fluviais;
Merendeiras Escolares;
Técnicos;
Técnicos Jurídicos;
Assistentes de Controle Interno;
Demais cargos da Administração Municipal.
Para o prefeito Léo Moraes, a valorização dos servidores é um compromisso permanente da gestão
Mais do que um conjunto de medidas administrativas, o pacote representa um gesto de respeito a homens e mulheres que mantêm a cidade funcionando todos os dias. São profissionais que cuidam da educação das crianças, da saúde da população, da limpeza urbana, da manutenção dos espaços públicos, da infraestrutura e da organização dos serviços essenciais.
Para o prefeito Léo Moraes, a valorização dos servidores é um compromisso permanente da gestão e um reconhecimento ao papel fundamental que cada profissional desempenha na construção de uma cidade melhor.
"Nenhuma gestão consegue alcançar resultados sozinha. São os nossos servidores que fazem o serviço público acontecer todos os dias, com dedicação, responsabilidade e compromisso com a população. Este pacote representa o reconhecimento que essas categorias merecem e reafirma nosso compromisso de continuar construindo políticas que valorizem quem cuida da nossa cidade e da nossa gente."
Ao beneficiar carreiras, a Prefeitura reforça uma política de valorização do funcionalismo baseada no diálogo, no respeito e no fortalecimento do serviço público, reconhecendo que investir nos servidores é investir diretamente na qualidade de vida da população e no desenvolvimento do município.
Foto: Arquivo
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