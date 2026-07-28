Prefeitura de Porto Velho valoriza servidores públicos municipais e beneficia mais de 30 carreiras diferentes

Por Letícia Regis

Publicada em 28/07/2026 às 11h57

Reconhecer quem dedica a vida ao serviço público é também investir na qualidade do atendimento prestado à população. Com esse compromisso, a Prefeitura avança na implantação de um amplo pacote de valorização dos servidores públicos municipais, alcançando dezenas carreiras que atuam diretamente nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e administração pública.

A iniciativa representa um importante passo para fortalecer o funcionalismo municipal, promovendo reconhecimento, valorização profissional e reparando uma demanda histórica de categorias que, há anos, aguardavam medidas concretas de valorização.

Entre as carreiras contempladas estão professores e especialistas em educação, profissionais da enfermagem, equipes da saúde bucal, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, garis, motoristas, operadores de máquinas, técnicos, assistentes de controle interno, além de diversos servidores que desempenham funções essenciais na administração e nos serviços públicos, alcançando um total de 8.559 servidores diretamente beneficiados pelas propostas.

As carreiras alcançadas pelo pacote de valorização são:

Professores e Especialistas em Educação da Rede Municipal de Ensino;

Garis;

Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros;

Auxiliares em Odontologia, Auxiliares de Serviços de Saúde e Técnicos em Higiene Bucal;

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias;

Operadores de Máquinas Pesadas;

Motoristas;

Iniciativa representa um importante passo para fortalecer o funcionalismo municipal

Artífices Especializados;

Auxiliares de Serviços Gerais;

Encarregados de Serviços Gerais;

Agentes de Educação Ambiental;

Agentes de Limpeza Escolar;

Agentes de Manutenção Escolar;

Agentes de Secretaria Escolar;

Agentes de Vigilância Escolar;

Auxiliares Administrativos;

Auxiliares de Serviços Sociais;

Auxiliares de Bibliotecário;

Auxiliares Dentistas Escolares;

Coveiros;

Cozinheiros;

Inspetores Escolares;

Instrutores de Artes;

Marinheiros Fluviais;

Merendeiras Escolares;

Técnicos;

Técnicos Jurídicos;

Assistentes de Controle Interno;

Demais cargos da Administração Municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, a valorização dos servidores é um compromisso permanente da gestão

Mais do que um conjunto de medidas administrativas, o pacote representa um gesto de respeito a homens e mulheres que mantêm a cidade funcionando todos os dias. São profissionais que cuidam da educação das crianças, da saúde da população, da limpeza urbana, da manutenção dos espaços públicos, da infraestrutura e da organização dos serviços essenciais.

Para o prefeito Léo Moraes, a valorização dos servidores é um compromisso permanente da gestão e um reconhecimento ao papel fundamental que cada profissional desempenha na construção de uma cidade melhor.

"Nenhuma gestão consegue alcançar resultados sozinha. São os nossos servidores que fazem o serviço público acontecer todos os dias, com dedicação, responsabilidade e compromisso com a população. Este pacote representa o reconhecimento que essas categorias merecem e reafirma nosso compromisso de continuar construindo políticas que valorizem quem cuida da nossa cidade e da nossa gente."

Ao beneficiar carreiras, a Prefeitura reforça uma política de valorização do funcionalismo baseada no diálogo, no respeito e no fortalecimento do serviço público, reconhecendo que investir nos servidores é investir diretamente na qualidade de vida da população e no desenvolvimento do município.

Foto: Arquivo