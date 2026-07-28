UBS Arlindo Cristo recebe o 1º Encontro para Hipertensos e Diabéticos do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 28/07/2026 às 12h02

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Quinta-feira é dia de cuidar de quem mais amamos! Na próxima quinta, 30 de julho, às 18 horas, a UBS Arlindo Cristo recebe o 1º Encontro para Hipertensos e Diabéticos do nosso município.

Uma ação especial pensada para cada espigãoense que busca qualidade de vida e bem-estar. Vamos oferecer:

Aferição de pressão arterial

Teste de glicemia

Roda de conversas sobre saúde e cuidados diários

Dinâmicas educativas e orientações personalizadas

Importante: Não esqueça de trazer seu cartão do SUS e os medicamentos que você utiliza regularmente.

Esse encontro é mais que um atendimento, é um momento de acolhimento, aprendizado e cuidado com a vida. Porque quando a Prefeitura trabalha pela saúde do cidadão, toda a comunidade se fortalece.

Venha participar! Sua saúde é prioridade para Espigão d'Oeste.