Por Jhon Silva

Publicada em 28/07/2026 às 12h02

Entre os dias 20 e 24 de julho, o Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami) realizou 183 atendimentos voltados ao acompanhamento de gestantes de alto risco em Porto Velho. Desse total, 65 foram primeiras consultas e 118 atendimentos subsequentes, garantindo a continuidade do pré-natal especializado para mulheres que necessitam de acompanhamento diferenciado durante a gestação.

Os atendimentos são destinados às gestantes que iniciam o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros. Quando a equipe identifica uma gravidez de alto risco, a paciente é encaminhada para a Central de Regulação, por meio do Sisreg, para atendimento especializado no Creami. Após a primeira consulta, o acompanhamento passa a ser organizado diretamente pela equipe da unidade.

Localizado na Avenida José Amador dos Reis, no bairro Tancredo Neves, o Creami foi criado para reunir, em um único espaço, praticamente toda a assistência necessária durante a gestação de alto risco. A unidade integra a Linha de Cuidado Materno do município e reduz a necessidade de deslocamentos entre diferentes serviços de saúde.

Além da consulta com o médico obstetra, as gestantes contam com atendimento de enfermagem, assistência social, psicologia, nutrição, fisioterapia e exames de ultrassonografia realizados na própria unidade. O centro possui estrutura com dez consultórios, sala de ultrassonografia, sala de estabilização, Espaço Mamãe Bebê, sala de estudos, copa e ambientes preparados para oferecer acolhimento às pacientes e melhores condições de trabalho às equipes.

Para a gerente do Creami, Vanderleia Augusto, os números refletem a procura pelo serviço e a importância do atendimento especializado para as gestantes. "Cada consulta representa uma oportunidade de acompanhar de perto a saúde da mãe e do bebê. Nosso objetivo é oferecer um atendimento seguro, acolhedor e com toda a assistência necessária durante a gravidez."

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a organização da rede permite que as pacientes tenham acesso ao atendimento especializado no momento certo. "O Creami fortalece o cuidado materno ao integrar diferentes especialidades em um único local, garantindo mais agilidade e acompanhamento contínuo às gestantes de alto risco."

O prefeito Léo Moraes afirmou que investir na saúde materno-infantil significa cuidar das famílias desde o início da vida. "Estamos estruturando uma rede que oferece mais segurança às gestantes e aos bebês. O Creami foi pensado para garantir atendimento especializado, humanizado e de qualidade para quem mais precisa."