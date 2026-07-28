Capa
Últimas Notícias
Política
Artigos & Colunas
Polícia
Geral
Interior
+ Editorias
Brasil
Mundo
Entretenimento
Esportes
Vídeos
WebStories
Contato
PUBLICAÇÕES LEGAIS
Associação do Grupo Teatral Êxodo convoca associados para Assembleia Geral Extraordinária
Reunião será realizada no dia 23 de agosto de 2026, às 14h, em primeira chamada, e às 14h30, em segunda chamada, na sede administrativa do SINDSEF/RO, em Porto Velho.
Por
Assessoria
Publicada em
28/07/2026 às 11h12
Comente esta Notícia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Enviar Comentário
Geral
PUBLICAÇÕES LEGAIS
imprimir
Leia Também
ESTAR ANIMAL
Feira de adoção de animais será realizada na Rua do Lazer no próximo domingo (2)
ELEIÇÕES 2026
Novo oficializa a candidatura de Romeu Zema à presidência da República
TARIFAÇO
Brasil aciona OMC contra tarifas impostas pelos Estados Unidos
ESTAR ANIMAL
Feira de adoção de animais será realizada na Rua do Lazer no próximo domingo (2)
ELEIÇÕES 2026
Novo oficializa a candidatura de Romeu Zema à presidência da República
Evento
CBF e FFER Academy promovem Workshop em Gestão de Treinamento no Futebol em Ji-Paraná
TARIFAÇO
Brasil aciona OMC contra tarifas impostas pelos Estados Unidos
CRÉDITO
FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros
LIMPEZA
Mutirões atendem Rio Pardo e Vila da Penha
"A PORTAS FECHADAS"
Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate
SIATUAÇÃO DE ALERTA
RS tem alerta vermelho para inundação dos rios dos Sinos e Uruguai
RECONHECIMENTO
Leis de valorização dos servidores entram em vigor em Porto Velho
RESENHA POLÍTICA
Netto e a metamorfose no PT; a insistência de Acir; e Confúcio e a rachadura na engenharia política
Mais Lidas
1.
Seis nomes de peso e apenas duas vagas: a guerra pelo Senado está aberta em Rondônia
2.
TJRO absolve ex-prefeito de Candeias do Jamari em processo sobre uso de pneus do patrimônio municipal
3.
PSD oficializa candidatura de Caiado à presidência da República
4.
Bilhões por décadas: Rondônia corre o risco de pagar caro pela concessão da Caerd, e tema domina o debate eleitoral de 2026
5.
TCE Rondônia suspende pregão de R$ 10,5 milhões para compra de máquinas e veículos no interior
Comentários
Seja o primeiro a comentar!