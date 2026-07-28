Ex-BBB Anamara revela se estará em A Fazenda 18

Por IG

Publicada em 28/07/2026 às 10h28

A ex-BBB Anamara Barreira voltou a comentar sobre reality shows após ser apontada como um dos possíveis nomes de A Fazenda 18. De acordo com ela, não existe qualquer acerto com a Record, e tudo passa de especulação. "Até eu às vezes acredito. Falam que assinei contrato, que fiz uma negociação absurda de valores", disse a empresária.

O assunto foi comentado pela ex-BBB, que enfatizou as listas que contam com seu nome todos os anos na atração rural da TV Record. E, reforçou que sempre vê seu nome veículado em alguma notícia na atração comandada por Adriane Galisteu.

Faz 10 anos que, todos os anos, estou na Fazenda. Todas as listas que saem, que não sei quem cria, estão lá 'Anamara', está lá minha carinha.Fábia Oliveira

"Mas eu já fui chamada para A Fazenda duas vezes, em 2017 e 2019. Em 2017, já falei de imediato que não iria. Em 2019, fiz a entrevista, mas não deu andamento. Então, assim, é só fanfic. Será que vou comprar uma fazenda ou casar com um fazendeiro? Vai que", pontuou à jornalista.

Quem vai estar em A Fazenda 18?

Mesmo com fortes burburinhos sobre o elenco da novela temporada, o canal da Barra Funda não comenta a lista dos cotados. O anúncio dos participantes costuma ser feito apenas próximo à estreia, que este ano ocorrerá em 14 de setembro.

Além de Anamara, outros nomes famosos têm vindo como possíveis candidatos em A Fazenda 18, como o jornalista Guipa, o ator Eike Duarte e a influenciadora Malévola Alves.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferente do Big Brother Brasil, em A Fazenda o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.