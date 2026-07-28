Ana Hickmann revela episódio de ciúmes com Edu Guedes

Por R7

Publicada em 28/07/2026 às 10h32

Ana Hickmann revelou que já sentiu ciúmes de Edu Guedes durante o relacionamento. A apresentadora respondeu a perguntas enviadas por seguidores e contou que, embora nunca tenha se considerado uma pessoa ciumenta, passou a compreender melhor esse sentimento após iniciar o namoro com o chef de cozinha. Segundo ela, o desconforto não teve relação com o comportamento do noivo, mas com a atitude de outras pessoas.

Ao comentar o assunto, Ana Hickmann afirmou que prefere lidar com esse tipo de situação de maneira reservada e sem chamar atenção. A apresentadora disse que optou por conversar de forma discreta para evitar constrangimentos públicos. “Sim. Direto e reto: ‘sim, já aconteceu’", afirmou a apresentadora da Record.

"Eu nunca me vi como uma pessoa ciumenta, tenho que confessar. Aliás, eu sempre achei que essa história de ciúmes não acontecia”, disse ela. Na sequência, ela explicou como passou a enxergar a situação. “Quando você realmente gosta da pessoa, existem algumas coisas que incomodam quando alguém vai e acaba passando dos limites", contou a artista.

A modelo destacou que considera importante o controle. "Eu jamais vou deixar transparecer para todo mundo algo desse gênero. Não vou dar show na frente das pessoas, não vou chamar atenção e não vou falar nada, até porque acho isso muito deselegante”, disse.

Edu Guedes não deu motivo para desconfiança

Segundo Ana Hickmann, o comportamento de Edu Guedes nunca despertou desconfiança. O incômodo, de acordo com a apresentadora, surgiu por causa da postura de duas pessoas. “O Edu nunca me deu essa preocupação de me causar ciúmes. Fiquei incomodada com a atitude de duas pessoas que fizeram e falaram coisas”, declarou.

A empresária ainda comentou que situações como essa podem acontecer. “Cara, ele é um homem bonito, então vou passar por isso”, brincou. Ao explicar como resolveu o episódio, Ana Hickmann afirmou que preferiu agir de forma discreta. “Em determinado momento, de uma forma bem sutil e chique, mandei o recado e pedi para que isso não se repetisse. Fica a dica”, concluiu.

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março de 2024, após mais de 20 anos de amizade e trabalho conjunto no passado. "Em 2024, quando a gente voltou a se falar, a gente voltou a se encontrar — primeiro como amigos —, mas naquele momento, os dois maduros, desimpedidos, coisas diferentes foram acontecendo e novos sentimentos foram aparecendo", relembrou em conversa com a CNN Brasil.