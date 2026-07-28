Rússia diz que

Por G1

Publicada em 28/07/2026 às 10h10

A Rússia afirmou nesta terça-feira (28) que a ameaça da Ucrânia deve ser eliminada de uma vez por todas.

Irã ameaça a Ucrânia: quais as chances de as guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu virarem uma só

A forte declaração foi dada pelo porta-voz do Kremlin ao comentar ataques ucranianos à infraestrutura de outros países - alguns aliados de Moscou -, que ele classificou como "terroristas".

"A Ucrânia explodiu os gasodutos Nord Stream da Alemanha, prejudicou o Cazaquistão ao atacar a infraestrutura de gasodutos da CPC e agora atacou um navio iraniano. A operação militar especial da Rússia deve ser bem-sucedida e essa ameaça deve ser eliminada de uma vez por todas. Neutralizada e definitivamente destruída", afirmou Dmitry Peskov.

Kiev nega a autoria do bombardeio aos gasodutos alemãs. Já a ofensiva contra a embarcação iraniana no Mar Cáspio foi confirmada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que afirmou que suas Forças Armadas atacaram navios usados para carregamentos de carga militar envolvendo o Irã.

Troca de ataques e acusações

Prédio de apartamentos destruído em Druzhkivka, na Ucrânia, após ataque russo — Foto: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Após quatro anos e meio de guerra, a troca de ataques e acusações entre a Rússia e a Ucrânia escalou novamente.

Cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram nesta segunda-feira (27) em um ataque noturno com drones ucranianos em Rostov do Don, no sul da Rússia, segundo autoridades locais.

Autoridades de Moscou afirmaram no sábado (25) que forças ucranianas atacaram acampamentos de férias na região de Zaporizhzhia, área parcialmente ocupada pela Rússia, deixando 12 mortos.

Na sexta-feira (24), 10 pessoas morreram na Ucrânia durante um show de drones nos arredores de Kiev que foi atingido por um míssil balístico russo. Outras 100 pessoas ficaram feridas.