Zelensky chega à Casa Branca para encontro com Trump

Por G1

Publicada em 28/07/2026 às 10h00

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou nesta terça-feira (28) à Casa Branca para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta terça, Trump se reunirá, separadamente, com Zelensky e também com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os encontros acontecem em um momento de negociações sobre a guerra na Ucrânia e de divergências entre Washington e o governo israelense sobre os rumos dos conflitos no Oriente Médio.

Segundo a Casa Branca, Trump discutirá com Zelensky novas propostas para um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Com Netanyahu, a pauta inclui a guerra na Faixa de Gaza, a situação regional após o conflito com o Irã e a presença militar israelense em Gaza, no Líbano e na Síria.

Divergências sobre o Oriente Médio

A visita de Netanyahu ocorre em meio a sinais de desgaste na relação entre os dois líderes. Desde que Trump voltou à Casa Branca, eles já se encontraram seis vezes e mantiveram uma aliança próxima. Nos últimos meses, porém, surgiram divergências sobre a condução da guerra contra o Irã e sobre a estratégia americana para reduzir as tensões na região.

O principal ponto de atrito é a pressão do governo americano para que Israel reduza sua presença militar nas regiões conflagradas. Netanyahu afirma que não pretende retirar as tropas enquanto o Hamas não estiver completamente desarmado.

Ao mesmo tempo, o governo israelense aprovou a criação de uma força internacional de estabilização na Faixa de Gaza. O plano prevê o envio inicial de cerca de 200 militares de países parceiros para proteger uma zona humanitária em Rafah, no sul do território palestino. Apesar disso, Israel diz que continuará mantendo tropas na região.

A guerra em Gaza já se estende desde outubro de 2023, quando o Hamas atacou o sul de Israel. Desde então, o Exército israelense realiza operações militares no território palestino. As negociações por um cessar-fogo seguem sem acordo definitivo.

Outro tema da reunião será o Irã. Após a guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o país, em fevereiro deste ano, Washington e Tel Aviv passaram a divergir sobre a estratégia para impedir que Teerã avance em seu programa nuclear. Enquanto Trump tem defendido uma solução negociada, Netanyahu continua defendendo a manutenção da pressão militar.

Ocidente em linha com a Ucrânia

O encontro entre Trump e Zelensky acontece enquanto Estados Unidos e Ucrânia discutem uma nova proposta de cessar-fogo para apresentar à Rússia. Segundo autoridades dos dois países, a ideia é retomar as negociações de paz após tentativas anteriores terem sido rejeitadas por Moscou.

A reunião também ocorre em um momento de dificuldades para a defesa aérea ucraniana. Kiev afirma que enfrenta escassez de mísseis Patriot, usados para interceptar mísseis balísticos russos. Parte dos estoques americanos foi consumida durante a guerra entre Israel e Irã, o que reduziu a disponibilidade desse armamento.

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Na semana passada, durante uma reunião da Otan, Trump anunciou que pretende conceder à Ucrânia uma licença para produzir localmente os armamentos deste tipo. Segundo o presidente americano, Washington também deve compartilhar a tecnologia necessária para ampliar a fabricação das munições.

Em paralelo, o país do leste europeu também deve contar com o sistema britânico de guerra eletrônica conhecido como "Stone Cloak" ("Manto de Pedra"). O Reino Unido anunciou na últia segunda (26) que compartilhará a tecnologia com a Ucrânia para permitir a produção em larga escala do equipamento.

O sistema dificulta que drones ucranianos sejam detectados pelas defesas aéreas russas, aumentando as chances de atingir alvos militares e reduzindo perdas no campo de batalha.