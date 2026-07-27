Espigão e Sant German foram os grandes campeões do Rondoniense Sub-11 e Sub-13

Por FFER

Publicada em 27/07/2026 às 08h30

As competições de base do Rondoniense Sub-11 e do Rondoniense Sub-13 chegaram ao final, após 50 jogos entre 15 clubes e escolinhas de Rondônia envolvendo aproximandamente 700 crianças em Vilhena durante cinco dias com jogos no estádio Portal da Amazônia e também no Clube da Embratel as competições tiveram seus campeões, no Rondoniense Sub-11 o campeão foi Esporte Clube Espigão e o vice foi a equipe do Clube Atlético Cacoal. Na outra categoria no Rondoniense Sub-13 quem ficou com o título foi Sant German e o vice campeão foi novamente o Clube Atlético Cacoal.

As competições foram realizadas em Vilhena com 15 clubes e escolinhas envolvidas e cerca de 700 crianças participando das competições com cinco dias de competições, para o coordenador das categorias de base, mas uma vez as competições foram concluídas com sucesso e agradeceu e o apoio de todos, " só tenho palavras uma palavra pra resumir, gratidão. Foram duas grandes competições de muito sucesso, com excelente nível técnico, participação de equipes de várias cidades e dezenas de atletas que deram um verdadeiro espetáculo dentro de campo, ve a alegria das cerca de 700 crianças é o maior reconhecimento, nos mostra que todo o esforço valeu a pena”, agradeceu José Natal Jacob.

Natal também agradceu a diretoria da FFER pela oportunidade de liderar as competições de base, "nosso agradecimento especial ao presidente Heitor Costa e ao Bruno Costa, que acreditaram no projeto e deram todo o suporte necessário para que as competições se desenvolvessem da melhor forma possível, cumprindo sua missão de promover e fomentar o futebol rondoniense, parabéns a FFER por mais duas competições entregues com sucesso no calendário de 2026", destacou Natal.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, convidou vários observadores de clubes de série A do futebol brasileiro que acompanharam os 50 jogos em busca de jovens talentos para o futebol mundial, profissionais da base do Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Grêmio, Athletico Paranaense e Palmeiras participaram das competições desde o início selecionados jovens garotos de Rondônia para testes em grandes clubes, "a federação vem cumprindo a missão de promover o futebol rondoniense, principalmente na base, levando oportunidades para jovens rondonienses que sonham com o futebol, vamos continuar trabalhando e gerando oportunidades em torno do futebol rondoniense", frisou Heitor Costa presidente da FFER.