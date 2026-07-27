Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 08h25

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) informa que, após o recebimento de pedido de impugnação ao Edital de Chamamento Público nº 002/2026, referente à 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias”, a Comissão de elaboração realizou a análise dos apontamentos apresentados e deliberou pela impugnação do edital.

A decisão foi tomada com o objetivo de promover as adequações necessárias ao instrumento convocatório, assegurando o cumprimento dos princípios da legalidade, da isonomia, da transparência e da segurança jurídica, garantindo igualdade de condições a todos os participantes.

Em razão da decisão, o edital atualmente publicado fica sem efeito, sendo posteriormente disponibilizado um novo edital com as devidas adequações e um novo cronograma para inscrições e demais etapas do processo.

A Fundação de Cultura e Juventude reafirma seu compromisso com a valorização da literatura local e com a condução responsável, transparente e imparcial dos processos culturais, agradecendo a compreensão dos escritores, agentes culturais e de toda a comunidade.

As informações sobre a republicação do edital serão divulgadas oportunamente nos canais oficiais da FUNCJ.