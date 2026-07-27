SEMOD inicia mais uma etapa de obras para transformar Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 08h39

O trabalho começa cedo para garantir mais resultados para a população. Às 4 horas da manhã, a equipe da SEMOD deu início a mais um trecho da construção de calçadas e estacionamentos, ampliando a infraestrutura urbana e proporcionando mais segurança, acessibilidade e organização para a cidade.

A obra é realizada com recursos próprios do município, demonstrando que o dinheiro do contribuinte está sendo investido em melhorias que retornam em benefícios diretos para a população.

Com planejamento e muito trabalho, Espigão d’Oeste segue avançando, ficando cada dia mais bonita, moderna e preparada para oferecer mais qualidade de vida aos seus moradores.